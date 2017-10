Rusnák: O Slovincoch som vedel. Niekto z tribúny zakričal, že vedú 2:1

Zverenci trénera Jána Kozáka v nedeľu triumfovali v Trnave nad mužstvom Malty 3:0 a keďže súbežne hraný duel v Ľubľane medzi Slovinskom a Škótskom sa skončil nerozhodne 2:2, tím spod Tatier napokon obsadil v eliminačnej F-skupine konečnú 2. pozíciu. Tá momentálne ešte nezaručuje účasť v novembrovej baráži, z deviatich skupín do nej prenikne osem najlepších mužstiev z druhých miest.

Aby Slovákom nezostal v rukách „Čierny Peter“, musí im zahrať do kariet vývoj v iných skupinách – ideálne remíza v Cardiffe medzi Walesom a Írskom v rámci „déčka“ alebo rovnako nerozhodný rezultát v stretnutí I-skupiny medzi Ukrajinou a Chorvátskom v Kyjeve.

Mladý krídelník Albert Rusnák po dueli s Maltou priznal, že nemal pochybnosti o triumfe slovenského tímu. „Očakávali sme, že hostia sa budú brániť. Bolo otázkou času, kedy ich zlomíme a koľko gólov strelíme. Dnes to však nebolo o skóre. Bolo to o tom, aby sme zvíťazili a Škóti nevyhrali v Slovinsku. To sa aj stalo, teraz už dúfame v nejaký pozitívny výsledok vo zvyšných skupinách a sme v baráži,“ povedal 23-ročný hráč v mixzóne trnavského štadióna.

Slováci v úvodnej polhodine nevedeli nájsť recept na poctivú maltskú defenzívu. Tú sa im podarilo prekonať až v 33. min, keď sa presadil Adam Nemec. Hrotový útočník sa druhýkrát presadil aj po zmene strán v 62. min. Trojbodovú poistku pridal v 69. min Ondrej Duda práve po kombinácii s Rusnákom.

„Ísť do plných je stále ťažké. Takéto mužstvá väčšinou bránia a zlomiť desiatich hráčov ‚pod loptou‘ je náročné. Čím skôr sa to podarí, tým skôr z nás opadne stres. Pri prvom góle Adam Nemec perfektne zakončil prihrávku od Mareka Hamšíka a už to bolo,“ doplnil účastník tohtoročných ME hráčov do 21 rokov v Poľsku.

Futbalista klubu zámorskej MLS Real Salt Lake priznal, že v priebehu stretnutia vnímal aj informácie o zmene stavu stretnutia v Slovinsku. „Prvýkrát som sa dopočul cez polčas, že Škóti vyhrávajú 1:0. Neskôr som v priebehu druhého polčasu zaregistroval, ako niekto z tribúny zakričal, že Slovinci vedú 2:1. To už bola oveľa optimistickejšia správa,“ skonštatoval Rusnák, ktorý po záverečnom hvizde v Trnave spolu so spoluhráčmi a fanúšikmi na tribúnach ešte netušil, aká konečná pozícia v „efku“ napokon Slovákom pripadne.

„V Ľubľane sa nadstavovalo nejakých desať minút. Padli štyri góly, v závere bola aj červená karta pre jedného zo Slovincov. Boli to nervy, ale s dobrým koncom,“ dodal Rusnák, ktorý si v nedeľu pripísal šiesty štart v najcennejšom dre­se.

Rodák z českého Vyškova zdôraznil, že s rovnakým napätím bude sledovať najmä pondelkové zápasy eliminácie MS 2018 v iných skupinách. „Reprezentačný zraz sa síce končí a všetci ideme späť do klubov, ale myslím si, že každý jeden z nás bude pozorne sledovať pondelňajšie výsledky. Potrebujeme remízu v jednom z dvoch zápasov (v Cardiffe alebo v Kyjeve, pozn.). Nezáleží na tom, kde to bude, ale nech sa aspoň jeden skončí remízou,“ zaželal si na záver Albert Rusnák.