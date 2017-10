Slováci zdolali Maltu 3:0. V tabuľke sú druhí a musia čakať na ďalšie výsledky

Hlasy:

Ján Kozák (tréner Slovenska): „Som veľmi šťastný, že prišlo toľko ľudí na zápas s Maltou. Bol plný štadión, fantastická atmosféra, kvôli tomu sa oplatí hrať futbal. Dnes už aj Malťania kompaktne bránia, otvoriť hocijakého súpera dnes nie je jednoduché. Nám sa to podarilo a po prvom góle už prišla ľahkosť v našej hre. Takže som spokojný. Zápas Škótov v Slovinsku som nesledoval, sústredil som sa na svoju robotu. Naši hráči podali dobrý výkon, ostatné veci idú mimo nás. Som realista, vedel som pred začiatkom kvalifikácie, aká je situácia, že Anglicko je topfavorit a potom sú štyri mužstvá, ktoré môžu vyhrať každý s každým. A navyše, s väčšinou z tých súperov sme ani nemali dobrú bilanciu. Pre mňa bolo dôležité skončiť na druhom mieste, to sme splnili. Toto mužstvo si zaslúži hrať baráž. Veľmi ma bude mrzieť, ak nám ten jeden bod bude chýbať.“

Pietro Ghedin (tréner Malty): "Nie som šťastný, lebo sme prehrali 0:3. Po šiestich rokoch je správny časť odísť od reprezentácie. Slovensko hralo skutočne dobre, je to veľmi silný súper. My sme urobili veľa chýb, je však ťažké hrať pod tlakom.“

Martin Škrtel (obranca a kapitán SR): „Na tento zápas sme sa potrebovali skoncentrovať. Mali sme za sebou nešťastný duel v Škótsku, snažili sme sa dať psychicky dokopy. Potrebovali sme vyhrať, ale vedeli sme, s čím sem Malta príde. Bolo to o tom, kedy prelomíme ich obranu. Som rád, že sme to zvládli. Z reakcií divákov sme vedeli ako sa to vyvíja v Slovinsku, som rád, že sa to takto skončilo. Škoda, že sme museli a stále musíme čakať. Mohli sme už byť postupujúci. Rozídeme sa teraz do svojich klubov, ďalší vývoj budeme sledovať individuálne. Ťažko povedať, aké máme šance na postup. Verím tomu, že ak všetky tie mužstvá čo musia vyhrať, budú do toho búšiť, tak jeden z tých zápasov sa skončí remízou. Lopta je guľatá. Uvidíme.“

Marek Hamšík (stredopoliar SR): „Som rád, že sme splnili úlohu a zvíťazili. V hlavách sme boli nastavení na víťazstvo a to sa nám podarilo, aj atmosféra bola super. Ľudia si možno mysleli, že v Škótsku uhráme dobrý výsledok a doma už budeme oslavovať. Som rád, že prišli v takom počte a že nás povzbudzujú. Zajtra musíme všetci držať prsty pred obrazovkami a hádam zo vyjde.“

Adam Nemec (útočník SR): „Takéto zápasy bývajú pre nás najhoršie, keď to súper zatvorí, je ťažké niečo vymyslieť. Našťastie, kvalita je na našej strane. Máme technicky dobre vybavených hráčov, ktorí vedia utvoriť šance a dnes sme tri aj premenili. Teší ma víťazstvo, tešia ma aj moje góly a samozrejme, aj remíza Slovincov so Škótmi. Som rád, že môžem hrať s takými kvalitnými hráčmi v reprezentácii. Marek Hamšík má fenomenálne prihrávky, ukázal to aj dnes. Potom to už treba len premeniť, aj keď som mohol dať o jeden gól viac. Pravou nohou, bohužiaľ, nie je to bohviečo z mojej strany. Mal som husiu kožu z toho, keď sa naši fanúšikovia na štadione tešili po góloch Slovinska, bolo to veľmi emotívne. Mrzí ma, že sme si to skôr neuhrali, dnes sme mohli všetci oslavovať. Kým je však šanca, treba veriť. Ja mám s pozitívnym myslením trochu problém, ani som neveril, že Škóti dnes zaváhajú. Balkánci sa zvyknú na to vykašľať, keď im o nič nejde. Našťastie, dnes Slovinci uhrali bod a dali nám teoretickú šancu na postup. Odteraz už budem veriť.“