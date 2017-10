NÁZOR: Dve minúty od baráže

Urobme si malú futbalovú inventúru emócií a faktov a oddeľme ich hrubou čiarou. Ak Slováci prídu o Rusko, nezavinili si to len v Hampden Parku. To je veľké nedorozumenie.

Podľahli v aktuálnej kvalifikácii štvrtý raz. Ak by aj so štyrmi prehrami postúpili do baráže, potom je to skutok hodný zápisu do Guinessovej knihy rekordov. Niečo také sa v dlhej histórii kvalifikácií ME a MS stalo jediný raz.

Ešte však nie je všetkým kvalifikačným dňom koniec. Sklamanie štvrtkovej noci sa dá pochopiť, lebo Slovákom chýbali dve minúty do baráže. Nešťastný kapitánov zásah, keď sa už súper vybúril v impotentnom tlaku a dochádzala mu para, všetko zmenil.

Slováci už nie sú pánmi situácie, ale čakatelia na úspech. Mal by si to všetko zliznúť Mak?

Už nie je futbalový puberťák a v Glasgowe nešlo o fazuľky. Skúšať, či sa mu prepečie jeho frajerina, bola hra s ohňom. Za falošnú hereckú etudu by Oscara nedostal. Ale aj v čase, keď hrali Slováci v plnej sile, sa dostali pod drvivý tlak. A po prestávke zažili desaťminútovku, keď nevedeli, kde je sever.

Futbal nie je hokej, v ktorom presilovka znamená polovicu gólu (a tiež vždy nepadajú). História pozná prípady, keď sa oslabený tím nezosypal, ale pozviechal.

Nebavme sa o tom, či zdolajú Maltu. To by ďalšie debaty boli len mlátením prázdnej slamy.

Ich šance sa teraz lámu na charaktere Slovincov. Futbalovo majú na to, aby zdolali Škótov. Otázkou je, či nájdu dosť morálky a motivácie, aby trpeli v zápase, po ktorom je ich osud veľmi neistý. Škóti? Tí v tom majú jasno: budú hrať ako o život.

Slováci si vykoledovali veľkú barážovú komplikáciu. O ich osude sa nerozhodne v nedeľu v Trnave, ale v Ľubľane.