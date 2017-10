Keď Hamšík začínal, funkcionári ohŕňali nos. Teraz je to pán stovkár

Marek Hamšík má na svojom konte už 100 reprezentačných štartov. Autor: Reuters, LEE SMITH

Dvere mu otvoril Kocian

V reprezentácii začínal na sústredení v španielskom stredisku Jerez de la Frontera vo februári 2007. Zahral si deväť minút v príprave s Poľskom – pred prázdnym hľadiskom.

Ako prišiel na Hamšíka vtedajší tréner Ján Kocian, ktorý mu otvoril dvere do slovenského tímu?

„Dostal som za úlohu, aby som začal prebudovávať mužstvo a hľadal nových hráčov. Hamšíkov manažér Juraj Vengloš mi odporučil, aby som sa išiel pozrieť na talentovaného hráča, ktorý pôsobí v Brescii. Obrátil som sa aj na kolegov z tímu do 21 rokov a tí mi jednoznačné odporúčania nedávali. V ich výbere toho veľa neodohral a často ho aj kritizovali, vraj je príliš extravagantný,“ približuje Kocian.

Kouč sa nedal odradiť a vybral sa do Talianska. „Marek ma príjemne prekvapil. V takom mladom veku v talianskom tíme zahrával všetky štandardky. Bol som presvedčený, že má veľký potenciál. Pri najbližšej príležitosti som ho nominoval,“ dodáva.

Pred Nemcami nemal obavy

Dva nasledujúce zápasy mali prívlastok kvalifikačné a Hamšík sa na ihrisku neobjavil. O to väčšie bolo prekvapenie, keď ho Kocian zaradil do základnej zostavy proti Nemecku v boji o európsky šampionát 2008.

„Bol to asi najvýznamnejší míľnik v jeho reprezentačnej kariére,“ pokračoval Kocian. „Dodnes si spomínam, aký rozruch to spôsobilo. Stretol som sa pred zápasom s poprednými funkcionármi a dali mi jasne najavo, že s tým nesúhlasia, jeho nominácia sa im zdala unáhlená. Ja som však už bol rozhodnutý, vravel som si, že taký hráč musí dostať šancu. Ďalší vývoj mi to potvrdil.“

Mareka potešilo, že ho tréner postavil. „Prišiel som na zraz, aby som hral. Nemal som obavy, ani trému. Niečo som už v Brescii odohral. Talianska druhá liga nie je taká slabá. V lige s Juventusom som sa stretol s Nedvědom, Trezegeutom, na AC Miláno sme narazili v pohári a stál proti mne Gattuso či Pirlo,“ vravel v prvom rozsiahlom rozhovore pre Pravdu.

S výkonom v zápase s Nemeckom bol spokojný, ale mrzela ho tesná prehra. „Mohli sme dosiahnuť viac. Podľa mňa sme sa súperovi herne vyrovnali. Urobili sme však chyby, čo rozhodlo. Nemci vyťažili maximum, čo mohli,“ hodnotil.

Marek Hamšík na tlačovej konferencii v Glasgowe. Autor: Reuters, LEE SMITH

Prvý vrchol s kapitánskou páskou

Banskobystrickému rodákovi zostávalo do dvadsiatky ešte zopár týždňov, ale odvtedy sa stal pilierom mužstva. Do konca roku nastúpila reprezentácia ešte sedemkrát a vždy s Hamšíkom v základe.

„Výborne číta hru, táto jeho prednosť je famózna, vie, čo má v ktorej chvíli urobiť. Na ňom padala alebo rástla kvalita ofenzívnej hry. To trvá už desať rokov,“ pripomína Kocian.

Už čoskoro ho na lavičke vystriedal Vladimír Weiss, ale na Hamšíkovej pozícii sa nič nezmenilo. Skôr naopak. Stal sa kapitánom mužstva. „Je to hráč budúcnosti, ktorý má už teraz v Európe výborný zvuk. Hrá fantasticky pre kolektív. Venuje sa defenzíve a je nebezpečný smerom dopredu, kde mu stačí okamih na rozhodnutie zápasu, v tom je jeho veľká sila,“ zložil mu poklonu prvý muž, ktorý priviedol slovenský tím na šampionát – MS 2010.

V Afrike pôsobil Hamšík s kapitánskou páskou. Bol to prvý vrchol jeho kariéry. A to ešte stále patril najmä medzi veľké talenty, nemal ani 23 rokov.

„Účinkovanie na šampionáte hodnotím pozitívne. Postúpili sme do osemfinále, čo je pekný výsledok. Pred zápasom s Talianmi to určite nik nečakal. A vypadli sme so silnými Holanďanmi, čo nie je nijaká hanba,“ lúčil sa.

Kozák: Hamšík? Tvrdý profesionál

Jeho tréneri pripomínajú, že dôležitý bol aj fakt, že Hamšíkovi sa vyhýbali zranenia a udržiaval si aj preto dlhodobo vysokú výkonnosť. Od druhej polovice roku 2009 až po koniec roku 2013 ťahal výnimočnú šnúru – v drese so štátnym znakom nechýbal ani raz v 42 stretnutiach po sebe.

V tom čase dozrel na skúseného hráča. Aj ďalší tréner, ktorý ho v reprezentácii viedol, Ján Kozák, mu vyjadril absolútnu dôveru. „Marek je tvrdý profesionál, ktorý miluje futbal. Veľa mu dáva a on mu aj veľa vracia,“ charakterizoval oporu mužstva Kozák.

Pod jeho vedením zažil kapitán SSC Neapol druhý vrchol reprezentačnej kariéry. Vlani herne exceloval vo finálovom turnaji ME vo Francúzsku. Kým Slováci ešte pôsobili v turnaji, patril medzi najlepšie hodnotených hráčov podujatia.

„Šampionát ukázal, že keď Marek Hamšík zoberie taktovku do rúk, môžeme zdolať každého,“ vyhlásil o ňom jeho predchodca v reprezentačnom výbere Ľubomír Moravčík.

Narodeninový darček pre Mareka Hamšíka. Autor: SITA, Diana Černáková