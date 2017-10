Hriešnik Mak sa bráni. Čo povedal na svoju obhajobu?

„Nešiel som do súboja simulovať. Jednoducho to bol zlomok sekundy. Brankár vybehol a urobil to rozumne: stiahol si ruky a ja som už padal. Ten pád som už nevedel zastaviť. Hneď som sa postavil a hral som ďalej. Chcel som jednoznačne hrať!!! Keby som chcel simulovať, tak zostanem ležať…“

„Je mi to ľúto kvôli realizačnému tímu a spoluhráčom. Tí musel viac ako hodinu bojovať v desiatich a potom sme prehrali takýmto nešťastným gólom… Každý si môže myslieť čo chce, ale… Nikdy v mojej kariére som nesimuloval, nikdy som nechcel po hereckom výkone získať výhodu. Veľmi ma to mrzí, ako to dopadlo! Verím, že toto nešťastie sa obráti v nedeľu na šťastný koniec!“