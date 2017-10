Ako to videli médiá? Hlúposť Maka, ružová pyramída škótskej radosti

The Scotsman (Škót.): „Neskorý vlastný gól Martina Škrtela udržal nádej Škótov na majstrovstvá sveta. Aj tí najchrabrejší členovia Tartanovej armády si už robili alternatívne plány na budúce leto, keď napokon boli odmenení za trpezlivosť a dopriali si víťazstvo proti súperovi s desiatmi mužmi.“

BBC.co.uk (Angl.): „Ružová pyramída škótskej radosti. Vlastný gól Martina Škrtela v závere bol rozdielový a Škóti naďalej žijú.“

Daily Record (Škót.): „Kto by to bol povedal pred rokom po prehre vo Wembley? Kto by bol povedal, že to tak dopadne 10 minút pred sklzom Martina Škrtela? Ďalšia šou v hodine dvanástej v Hampden Parku drží Škótsko na hrane play-off, zatiaľ čo Angličania si neskorým gólom Harryho Kana proti Slovincom už zabezpečili postup na MS.“

The National (Škót.): „Postupová nádej Škótska na svetový šampionát ožila po neskorom senzačnom góle proti oslabeným Slovákom v Hampden Parku. Po vlastnom góle slovenského kapitána Martina Škrtela národný štadión Škótov burácal radosťou.“

Kicker.de (Nem.): „Na ostrovoch v F-skupine padali neskoré góly a tešili sa po nich domáce tímy. Škótske udatné srdcia bojovali proti Slovákom s deficitom v ofenzíve. Veľkú hlúposť urobil bývalý hráč Norimbergu Mak, ktorý už v 23. min videl po druhej žltej aj červenú kartu a oslabil svoje mužstvo. V dlhej presilovke o jedného muža potrebovali Škóti na víťazstvo šťastie v podobe vlastného gólu Martina Škrtela v závere zápasu.“

UEFA.com: „Mimoriadne dôležité víťazstvo pre Škótsko! Slováci hrali vyše hodiny v oslabení, ale gól inkasovali až minútu pred naplnením riadneho hracieho času. Martin Škrtel pod tlakom Chrisa Martina si strelil vlastný gól. Všetko sa rozhodne v nedeľu.“

idnes.cz (ČR): „Slovákov naštval gól v poslednej minúte. Baráž sa im vzdialila.“

Daily Mail (Angl.): „Vlastný gól Martina Škrtela z 89. min udržal Škótsko v nádeji. Čo sa zdalo ako stratený prípad, môže sa v nedeľu stať skutočným. Stačí zvíťaziť v Ľubľane nad Slovinskom a druhé miesto v skupine Škótom neujde.“