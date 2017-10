Odchytal životný zápas. Zákroky by som menil za bodík, želal si Dúbravka

Nečakal, že nastúpi, napokon práve on výbornými zákrokmi držal oslabenú slovenskú futbalovú reprezentáciu až do záveru stretnutia nad vodou. Brankár Martin Dúbravka dostal prednosť pred Matúšom Kozáčikom pre štvrtkový glasgowský zápas proti domácim Škótom v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné MS do Ruska a čisté konto si udržal až do 89. min, keď ho "vlastencom" prekonal Martin Škrtel. Slováci hrali od 23. min desiati, do šatne po druhej žltej a následne červenej karte predčasne zamieril krídelník Róbert Mak.

Martin Dúbravka patril v Glasgowe medzi najlepších hráčov Slovenska. Autor: Reuters, RUSSELL CHEYNE

„To, že pôjdem chytať, som sa dozvedel počas prípravy v deň zápasu. Bolo to pre mňa prekvapenie, no snažil som sa podať čo najlepší výkon,“ povedal gólman pražskej Sparty po stretnutí.

Dúbravka sa škótskemu Hampden Parku prvýkrát predviedol v 19. min, keď zneškodnil gólovú hlavičku Jamesa Morrisona po centri Leigha Griffithsa.

„Pre brankára je dôležité chytiť sa nejakým zákrokom. Ja som sa až tak nechytil nejakou rozohrávkou, tento zákrok mi dodal určitú pohodu a presvedčenie, že by sme tu mohli uhrať nejaký dobrý výsledok a aj z mojej strany by to mohol byť solídny výkon. Snažil som sa chalanom pomôcť,“ poznamenal 28-ročný strážca troch žrdí.

Žilinský rodák v ďalšom priebehu pridal iné dôležité zákroky – dvakrát vzal gólovú radosť Griffithsovi a ešte raz zastavil Morrisona. Pri Griffithsovom priamom kope a ďalekonosnom pokuse striedajúceho Chrisa Martina mu pomohlo brvno.

„Bol to jeden z tých zápasov, keď som mal veľmi veľa práce. Snažil som sa zostať koncentrovaný. Niektoré momenty boli vypäté, chalani mi však fantasticky pomáhali. Žiaľ, odchádzame s prehrou. Zákroky by som určite vymenil za bodík,“ skonštatoval Dúbravka, ktorý ponúkol svoj pohľad na rozhodujúci moment zo záveru zápasu:

„Po našej ľavej strane zbehol hráč, presadil sa. Ani neviem, či to bola strela alebo prudká strieľaná prihrávka, na ktorú sa Škrťo aj iní snažili zareagovať. Bol to smolný moment, keď si Škrťo strelil vlastný gól. V tých vypätých situáciách je ťažké niečo komukoľvek vyčítať.“

„Škrťo do toho išiel z posledných síl, snažil sa zabrániť – podľa môjho názoru – istému gólu, keďže za ním zbiehal ďalší hráč. Bolo to pre neho zložité. Chýbalo trochu šťastia, aby sa to odrazilo do žrde či vedľa. Je škoda, že gól padol v čase, keď nebol veľmi priestor reagovať.“

Pravý obranca Peter Pekarík bol po súboji, pochopiteľne, tiež sklamaný z výsledku.

„Mužstvo si zaslúži veľký rešpekt. Na horúcej škótskej pôde sme držali nerozhodný výsledok a boli sme blízko k rezultátu, s ktorým by sme boli spokojní. Hrať v oslabení od 20. minúty, to som v mojej kariére dosiaľ nezažil v klube a ani v reprezentácii. Myslím si, že tie verdikty boli trochu prísne, ale nechcem sa k tomu vracať. Zápas absolútne ovplyvnila tá červená karta. Roba to veľmi mrzelo, mužstvo ho však podržalo,“ uviedol zadák Herthy Berlín a na margo priebehu po Makovom vylúčení skonštatoval:

„Nedá sa len zatiahnuť oponu a čakať na tlak Škótov. Aj tréner nás nabádal k tomu, aby sme sa snažili kombinovať, podržať loptu na kopačkách a aby sme si vyžiadali ten oddychový čas, lebo pri tlaku Škótov to bolo veľmi náročné. Dostali sme sa do kombinácií a aj k strelám z väčších vzdialeností, to trochu odbremenilo našu defenzívu. Tréner Kozák nás cez polčas nabádal, aby sme v tom vytrvali. Veľká škoda, že sme to neudržali do konca. Boli sme veľmi blízko k vytúženému bodu, ktorý v súvislosti s vylúčením by bol pre nás veľmi cenný. Šanca však žije a budeme bojovať do konca.“

Pekarík nezabudol ani na fanúšikov: "Patrí im obrovská vďaka. Domáce publikum bolo veľmi búrlivé a my sme počas celého zápasu cítili podporu našich priaznivcov. Naozaj si to veľmi vážim. Je krásne, keď hráme vonku, a celý sektor hostí je zaplnený. Patrí im veľká pochvala, klobúk dole pred nimi. Verím, že v nedeľu v domácom prostredí nás taktiež budú hnať za tromi bodmi; že sa podarí to, o čom snívame a vybojujeme baráž.

Slovenskí reprezentanti sa s F-skupinou rozlúčia nedeľňajším trnavským duelom proti Malťanom (18.00 h). V hre o druhú priečku, ktorá môže, no nemusí zaručiť baráž, ešte sú tri krajiny – Škótsko (17 b.), Slovensko (15 b.) a Slovinsko (14 b.).

Škóti v nedeľu o 18.00 h nastúpia v Ľubľane proti Slovincom. Do novembrovej baráže sa dostane osem najlepších z dodatočnej deväťčlennej tabuľky tímov z druhých priečok. Slováci bezpodmienečne musia zvíťaziť nad Maltou.

Na druhú priečku by sa potom posunuli v prípade, že Škóti nezvíťazia v Slovinsku. Ak by Škóti v Ľubľane remizovali, v prospech Slovákov by pri rovnosti počtu bodov rozhodlo skóre.