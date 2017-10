Slováci stratili potrebnú remízu v 88. minúte. Baráž už nie je v ich rukách

Hlasy (zdroj: RTVS):

Ján Kozák (tréner SR): „Dvojročné úsilie vyšlo nazmar, je to veľké sklamanie. Súper bol lepší, preto sme tento zápas nezvládli. Vylúčenie Maka? Bol to veľký zásah do zápasu, osemdesiat minút hrať o jedného menej v takom náročnom zápase a prostredí je veľmi ťažké. Gól sme dostali v situácii, keď už súper nemal síl na tlak, ten sme prežili. Po taktickej chybe sme dostali gól. Sme profesionáli, máme tri dni na to, aby sme sa pripravili na ďalší zápas. Budeme sa snažiť podať čo najlepší výkon.“

Norbert Gyömbér (obranca SR): „Aká môže byť nálada v šatni po takomto zápase? Brali by sme aj remízu, teraz sme všetci sklamaní… Bol to nešťastný moment, keď sme si dali vlastný gól. Aj keď treba priznať, že Škóti mali predtým veľké šance. Veľmi sme chceli udržať bezgólový stav, teraz treba dúfať, aby Škótsko nezvíťazilo v Slovinsku.“

Ondrej Duda (stredopoliar SR): „Škoda tohto zápasu, pre nás by to bol zlatý bod. Prakticky od začiatku sme hrali o jedného menej, celý čas sme to držali a potom prišiel gól, ktorý nás položil. Nehrali sme zle, vzhľadom na to, že sme boli v oslabení, to bolo dobré z našej strany. Ak by sme v závere neinkasovali, tešili by sme sa. Taký je futbal a my sme dnes prehrali.“

Gordon Strachan (tréner Škótska): „Veľakrát sa stáva, že ten vytúžený gól nepríde, ale ja som vážne cítil, že teraz to bude inak. Hráči si za svoje predstavenie toto víťazstvo zaslúžili. Mali sme superšance, ale nevyužili sme ich. Súperov brankár bol famózny. Čo sa týka červenej karty pre slovenského hráča, rozhodca tak rozhodol a my sme to vzali ako fakt. Hráči aj diváci boli skvelí. Potiahli sme našu šancu až do posledného zápasu a to je skvelé. Teraz sa rýchlo zabúda na to, čo bolo predtým. Ešte raz sa potrebujeme dať dokopy a podať výkon ako bol tento.“

Craig Gordon (brankár Škótska): „Cítil som až do konca, že príde šanca, z ktorej skórujeme. ‚Momentum‘ bolo na našej strane aj v posledných desiatich či piatich minútach. Brankár súpera bol vo forme dnes večer, ale vďakabohu, v závere sme mali aj kúsoček šťastia. Na nedeľu sa všetci veľmi tešíme. Bude to obrovská šanca dokázať niečo veľké.“