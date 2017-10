Bývalý slovenský kapitán FC Dundee: Spomínať na Trnavu by nebolo múdre

„Ľudia majú v pamäti triumf 3:0 minulý rok v Trnave, ale spomínať na toto víťazstvo by nebolo múdre. Škótsky tím sa odvtedy veľmi zmenil. Zaznamenal dobré výsledky, vrátane remízy s Angličanmi. Škóti v spomenutom dueli hrali excelentne. Pred fantastickým davom v Glasgowe to budeme mať ťažké. Bude tam však aj 2000 slovenských priaznivcov. Ja sa na tento zápas teším,“ uviedol 51-ročný rodák z Banskej Štiavnice pre web The Scottish Sun.

Bývalý kapitán škótskeho klubu FC Dundee sa však trochu obáva nedostatočnej hernej praxe u niektorých zverencov reprezentačného trénera Jána Kozáka.

„Mnohí pravidelne nehrávajú za svoje kluby. Marek Hamšík je najlepší hráč nášho mužstva a v Hampden Parku odohrá 100. zápas za Slovensko. Je kapitánom Neapola, no zvyčajne strieda okolo 70. minúty. Je to však mozog tímu, všetko ide cez neho. Podobne je na tom aj Martin Škrtel vo Fenerbahce. Myslím si, že ak Slovensko dosiahne v Škótsku priaznivý výsledok, prebojuje sa do baráže. Posledný zápas eliminácie hráme doma proti Malte. A tú zdoláme,“ doplnil Vrťo, ktorý si v úplných začiatkoch slovenskej reprezentácie po rozdelení Československa dvakrát obliekol najcennejší dres.