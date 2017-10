Kozák pred Škótskom: Prišiel zápas kto z koho

Štyri mužstvá a dve postupové miesta. V F-skupine kvalifikácie MS 2018 čakajú na favoritov štyri dni, ktoré rozhodnú o všetkom. Víťaz postúpi priamo na finálový turnaj do Ruska a druhý tím tabuľky s najväčšou pravdepodobnosťou do baráže.

Slováci môžu mať baráž už dnes

Slovenskí futbaloví reprezentanti nastúpia vo štvrtok od 20.45 v glasgowskom Hampden Parku.

„Prišiel zápas kto z koho,“ tvrdí tréner Ján Kozák. V druhom dnešnom súboji, v ktorom sa bude bojovať takisto o prvé dve priečky, sa v Londýne stretnú Anglicko a Slovinsko.

Slováci sú pánmi situácie. Ak budú naplno bodovať v Škótsku a potom aj doma s Maltou, určite obsadia v horšom prípade druhé miesto tabuľky a zahrajú si v baráži (za istých okolností môžu skupinu aj vyhrať).

„Som rád, že po zlom štarte v kvalifikácii a po dvoch prehrách ešte môžeme hrať taký zápas, aký nás čaká teraz v Glasgowe. Aj v tomto pokročilom termíne to máme vo svojich rukách a ideme si to rozdať so Škótmi o postup. Istota sú dve výhry. Nastúpime u nepríjemného súpera, potrebujeme vyhrať. Ale myslím si, že cestu do baráže by nám otvorila aj remíza v Glasgowe, dúfam, že budeme mať dostatok bodov v tabuľke druhých tímov,“ naznačuje šance Kozák.

V podobnej situácii sa ocitli aj Škóti. Aj oni majú všetko vo vlastných rukách – dve víťazstvá im prinesú účasť v baráži. Slováci majú výhodu, že už dnes by si mohli definitívne vybojovať druhú priečku. Potrebujú tri body z Glasgowa a výhru Anglicka nad Slovinskom.

Obrat v škótskom mužstve

Slováci sa stretli so Škótmi zatiaľ len jediný raz. Pred rokom v Trnave si s nimi hladko poradili, dva góly dal Mak, jeden Nemec. Škóti boli neškodní, pôsobili odovzdane. V nasledujúcom stretnutí v Anglicku takisto podľahli 0:3 a tieto dve prehry im skomplikovali situáciu.

V ďalšom priebehu kvalifikácie sa mužstvo Gordona Strachana postavilo na nohy, tri stretnutia vyhralo na nulu a v jednom, doma s Anglickom, remizovalo 2:2. „V tíme trochu zmenili filozofiu, stavili viac na hráčov Celticu, urobili z nich kostru zostavy, doplnili ich futbalisti, ktorí majú dobrú formu. Škóti pôsobia v silných kluboch a pravidelne hrávajú. Tréner má široký káder, má z čoho vyberať, forma tímu graduje,“ domnieva sa Kozák.

Vo štvrtok nemôže rátať so Škriniarom, ktorý sa udomácnil v základnej zostave, pravidlene nastupuje v Interi Miláno, má dobrú formu. Po druhej žltej karte sa síce pripravoval s mužstvom v Šamoríne, ale k dispozícii bude trénerovi až v nedeľu v zápase s Maltou. „Chýbať nám bude v nepravý čas. Druhá žltá karta, ktorú dostal v Anglicku, ma príliš nemrzí, videl ju za faul v zápale boja, ale prvú dostal za rečnenie, čo je škoda,“ dodal Kozák.

Na úspech nestačí 60 minút

Jeho zverenci v stredu večer trénovali na štadióne v Hampden Parku. Môžu vo štvrtok očakávať búrlivú atmosféru na vypredanom štadióne. Húževnatí domáci sa budú usilovať o tlak, vyrukujú na Slovákov s tradičným ostrovným futbalom.

Slovenskí futbalisti prichádzajú na tréning v glasgowskom Hampden Parku. Autor: Reuters, LEE SMITH

„Proti ostrovným súperom sa mi hrá dobre. Nielen ja, ale myslím si, že aj Martin Škrtel, máme radi, keď je v zápase viac osobných súbojov, kontaktov. Verím, že to zvládneme. Je to však o hre celého mužstva. Ak podá nadštandardný výkon, máme reálnu šancu na víťazstvo,“ vyhlásil jeden zo stopérskej dvojice Ján Ďurica.

Podľa skúseného obrancu Škótsko nie je také silné ako Anglicko. „My i Anglicko sme v doterajšej kvalifikácii ukázali, že sme v skupine najlepší. Treba to teraz potvrdiť v Glasgowe, nesmieme sa báť a ukázať našu silu. S Angličanmi sme hrali dobrý zápas šesťdesiat-sedemdesiat minút, ale to nestačí. Keď chceme byť úspešní, musíme dnes zabrať na deväťdesiat minút,“ doplnil Ďurica.

Roztrhnutý Ďuricov dres ukradli

Napriek tomu, že súperi sa stretli spolu zatiaľ len raz, viacerí Slováci majú skúsenosti so škótskym futbalom. Vladimír Weiss bol dokonca rok hráčom Glasgowu Rangers. A aj Ďurica zažil s tímami z tejto krajiny zaujímavé zápasy. Ešte ako hráč Artmedie v Lige majstrov.

Pred dvanástimi rokmi si zahral tím z Petržalky v skupine prestížnej súťaže a v nej narazil aj na Rangers a Weissovo mužstvo s ním neprehralo (0:0 a 2:2). Už v druhom predkole si sily meralo so Celticom, doma na Tehelnom poli pripravilo súperovi šok, vyhralo 5:0 a skoro mu to nestačilo. V odvete bol slovenský majster pod veľkým tlakom a podľahol 0:4.

„Napokon sme postúpili, sú to príjemné spomienky,“ reagoval Ďurica, ktorý odohral plný počet minút. V odvetnom zápase mu Hartson v ostrom súboji roztrhol dres. Ďurica nemohol niekoľko minút hrať a v tom čase strelil Hartson jeden z gólov. „Roztrhnutý dres mal potom masér Vilo Kalmán v šatni ešte na starom štadióne v Petržalke. Lenže mu ju vykradli a zmizol aj tento pamätný dres,“ doplnil.

Čo očakávate od zápasu v Škótsku? Norbert Gyömbér: Každý z nás robí futbal pre takéto zápasy. Všetci sa naň tešíme. Bude to kto z koho, čaká nás veľké finále kvalifikačného cyklu. Myslím si, že máme lepšie mužstvo. Škóti budú určite nepríjemní a tvrdí, ale kvalita je na našej strane. Každý zápas je iný. Určite sa to dnes nebude podobať súboju v Trnave. Verím, že tento veľký krok smerom k Rusku zvládneme. Róbert Mak: Škóti majú dobrú formu, vyhrali niekoľko stretnutí v rade. Hrajú doma, bude vypredané a ľudia ich poženú dopredu. Bude to náročný duel, ale myslím si, že v ostatných dvoch stretnutiach proti Slovinsku a Anglicku sme ukázali svoju silu. I keď sme v Anglicku prehrali, predviedli sme hernú kvalitu. Škóti to s nami nebudú mať ľahké. Je to duel kto z koho. Adam Nemec: Treba na víťazstvo 3:0 zabudnúť. Diváci budú búrlivo povzbudzovať svoj tím. Škóti majú za sebou sériu dobrých výsledkov. Potvrdili to niekoľkými víťazstvami či remízou s Anglickom. Určite sú v lepšej psychickej i hernej pohode ako vlani, keď boli v Trnave. Pre obe mužstvá je to kľúčový zápas. Nečaká nás žiadna prechádzka. Budeme musieť tvrdo bojovať, aby sme vydreli víťazstvo. <pf>(mg)

Škótsko – Slovensko Kvalifikácia MS 2018, F-skupina, dnes, výkop o 20.45, Glasgow, Hampden Park. Priamy prenos RTVS. Zápas povedú srbskí rozhodcovia na čele s hlavným Miloradom Mažičom.

Predpokladaná zostava Slovenska: Kozáčik – Pekarík, Škrtel, Ďurica, Hubočan – Lobotka, Kucka – Weiss, Hamšík, Mak – Nemec.