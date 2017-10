Mak nekalkuluje. Nemec nevie, kto za neho hovorí

Jeden je najlepším strelcom Slovenska v kvalifikácii, druhý najbližšieho súpera zostrelil pred rokom dvoma gólmi. Adam Nemec a Róbert Mak. Obaja prišli do futbalovej reprezentácie s rozdielnou pozíciou v mužstve, ale rovnakou túžbou. Gólom chcú pomôcť k úspešnému výsledku vo štvrtkovom súboji so Škótskom.

„To bolo vlani, už je to nejaký čas. Zrejme nás vtedy podcenili, lebo predtým sme prvé dva kvalifikačné zápasy prehrali,“ vracia sa k októbrovému stretnutiu jeho dvojgólový hrdina Mak.

„Jasné, pamätám si ich, na to sa nezabúda. Bolo by načase, aby som konečne znovu strelil gól. Keby to vyšlo v Glasgowe, bolo by to skvelé,“ zaželá si.

Krídelník Zenitu Petrohrad momentálne hosťuje v PAOK-u Solún. Ročník začal ako člen základnej zostavy, ale v ostatných stretnutiach naskakoval prevažne z pozície striedajúceho hrá­ča.

„Po sklamaní z rozlúčky s Európskou ligou sme sa zdvihli a držíme v lige druhú priečku. Ostatné zápasy som toho veľa nenahral. Mužstvo hralo dobre, takže tréner nemal dôvod na zmenu. Musel som sa s tým vyrovnať. Dúfam, že sa to po reprezentačnom zraze zlepší,“ vysvetľuje 26-ročný krídelník.

Mak si pochvaľuje atmosféru, ktorá panuje v reprezentačnej šatni. Nechce špekulovať a pred dôležitým stretnutím v Hampden Parku má víťazné chúťky.

„Nikdy nechodíme po remízu, chceme vyhrať. Nečaká nás žiaden výlet, Škóti nám nič nedajú zadarmo. Verím, že budeme úspešní. Skupina je zamotaná, nechceme kalkulovať a pozerať sa na ostatných. Chceme kvalifikáciu zavŕšiť dvoma víťazstvami. Bolo by fantastické znovu sa dostať do baráže a zabojovať o Rusko,“ verí Mak.

Adam Nemec je v Dyname Bukurešť v inej pozícii. Je stabilnou súčasťou základnej jedenástky. Pred niekoľkými dňami sa v rumunských médiách objavila informácia, že má s vedením napäté vzťahy pre zamietnutie letného prestupu do iného klubu.

Adam Nemec (vľavo) počas minuloročného súboja so Škótskom v Trnave. Autor: Robert Hüttner, Pravda

„Neviem, kto za mňa hovoril. Poznáte ma, s novinármi sa veľmi nebavím. Čo bolo, bolo, je to pasé. Som stále tam a uvidíme, čo prinesú najbližšie mesiace. Každý sa túži posunúť do lepšieho klubu. Nie som výnimka. Ak predvediem kvalitu na ihrisku, môžem sa tým začať zaoberať. Stále mám platnú zmluvu. Či zostanem alebo ma predajú, nie je v mojich rukách,“ reaguje Nemec.

Robustný zakončovateľ strelil v kvalifikácii tri góly, jeden aj Škótom. V záverečnom dvojzápase by jediný útočník v nominácií trénera Jána Kozáka rád pridal ďalšie.

„Teší ma, že som tu. Chcem trénerovi splatiť jeho dôveru. Bude to tvrdé. Niečo prijmem i rozdám. Ak budem hrať, chcem nášmu tímu pomôcť dobrou hrou či gólom,“ dodáva Nemec.