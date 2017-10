Moravčík z Glasgowa: Škóti robia všetko, aby vyhrali

Ľubomír Moravčík počas exhibičného zápasu v máji 2015. Autor: SITA/AP, Radoslav Maťaš

Aké to bolo pre vás navštíviť staré známe miesta?

Nič sa tu príliš nemení. Občas ma do Glasgowa pozvú pri rôznych príležitostiach. Predtým som tu bol na konci mája, keď Celtic oslavoval treble a organizoval exhibičný zápas bývalých hviezd, bol som kapitánom jedného z tímov. Je príjemné, že si občas na mňa spomenú.

V Glasgowe ste boli tentoraz na pozvanie škótskych médií. Čo ich najviac zaujímalo?

Debatovali sme asi hodinu. Pýtali sa na všetky veci, ktoré sa bežne rozoberajú pred takým dôležitým stretnutím, aké nás čaká. Chceli poznať môj názor, ako vidím slovenské mužstvo, ako škótske, aké sú šance tímov, ako stretnutie dopadne.

Aká atmosféra vládne v dejisku zápasu? Ako ho vnímajú fanúšikovia a médiá?

Prikladajú mu veľký význam. Vedia, že ak získajú z dvoch posledných zápasov šesť bodov, postúpia do baráže. Cítia šancu a veria si. Najprv musia zdolať nás a potom si trúfajú aj na Slovinsko. Sú naladení optimisticky. Musíme byť pripravení na to, že pre výhru urobia všetko.

Považujú Slovensko za silného súpera?

Samozrejme, pred rokom prehrali v Trnave 0:3 a naše mužstvo videli aj v nedávnom zápase s Anglickom v Londýne. Nemyslia si, že to bude pre nich jednoduché, ale sú doma a chcú jednoznačne vyhrať. Ich optimizmus vyplýva aj z toho, že mužstvu sa momentálne darí, má formu. Národný tím sa opiera momentálne o hráčov Celticu, ktorí podávajú dobré výkony.

Vlani v Trnave hrali Škóti zle…

Aj Škótom som teraz vravel, že som bol sklamaný, nepoznával som ich. Prekvapilo ma, ako ľahko prehrali, chýbala im typická škótska mentalita, húževnatosť, srdnatosť. Ak nemali vlani potrebnú kvalitu, tak to mali nahradiť niečím iným, to Škóti vždy vedeli, sú veľmi bojovný národ.

Je to teraz iný tím?

Za rok urobilo mužstvo progres, chýbajú mu síce nejakí hráči, ale veria, že ich nahradia a do posledného zápasu budú bojovať o postup.

Atmosféru na zápase v Glasgowe ste zažili veľakrát. Čo čaká Slovákov v Hampden Parku?

Najmä búrlivé prostredie. Škótski fanúšikovia cestujú za svojím tímom všade a vo veľkých počtoch. Doma utvoria mužstvu fantastické podmienky a atmosféru.

Škótski futbalisti sa môžu tešiť na fantastickú atmosféru. Autor: SITA/AP

Aj vám kedysi veľmi pomáhala…

Pomáha nielen domácemu mužstvu, ale podľa mňa aj súperovi. Ak je taká atmoféra na štadióne, je to plus pre zápas a pre oba tímy. Pred plným štadiónom, ktorý vytrvalo povzbudzuje, sa hrá dobre aj hosťom. Som presvedčený, že aj pre našich hráčov to bude pekný, príťažlivý zápas. V takom sa hrá lepšie ako niekde v Litve, kde je v hľadisku dvetisíc ľudí.

Čo musia Slováci urobiť, aby sa v Glasgowe tešili z dobrého výsledku?

Ak podáme podobný výkon ako minulý mesiac proti Angličanom, nemusíme sa báť. Potrebujeme sa vyvarovať lacným, zbytočným gólom. Zvládnuť štandardky súpera, aby sme nedostali taký hlúpy gól ako nedávno v Londýne. Viedli sme 1:0 a keby domáci do prestávky nevyrovnali, mali by po nej problém otočiť zápas. Bolo by iné, ak by prehrávali v druhom polčase 0:1.

Aké budú vo štvrtok hlavné tromfy Slovákov?

Máme top hráča Hamšíka. Takého súper vo svojom strede nemá. Chýba mu osobnosť, ktorá hrá v špičkovom európskom tíme, ktorý vedie veľkú súťaž. Pre nás je Hamšík kľúčový hráč, ktorý je schopný rozhodnúť zápas. Vidím tiež prínos Lobotku, ktorému sa momentálne darí, naša hra sa skvalitnila, vieme podržať loptu, tým pádom eliminujeme možný tlak súpera. Škoda, že chýba Škriniar, ktorý bol veľmi platný v štandardných situáciách, či už ofenzívnych alebo defenzívnych. Myslím si, že naše mužstvo má dlhšie pokope svojich lídrov a doplnili ich aj šikovní futbalisti novej generácie. Tento mix sa mi páči, v posledných zápasoch sme hrali dobre. Na tom treba stavať.

Aký výsledok tipujete?

Ak strelíme gól, čomu verím, tak neprehráme. Remíza 1:1 vyzerá v mojich očiach reálne.

Bude to stačiť na baráž?

Prirodzene, musíme potom ešte zdolať Maltu, ale to zvládneme. Ak by sme nad ňou nevyhrali, potom nemáme čo hľadať ani v baráži.

Pred zápasom sa vrátite domov. Nelákalo vás vychutnať si ho priamo na štadióne?

Nie, pozriem si radšej našu dvadsaťjednotku, ktorá hrá tiež vo štvrtok a večer budem sledovať stretnutie pokojne doma pred televízorom. Takto to bude pre mňa najlepšie. Mám aj povinnosti v klube, nemôžem si robiť, čo chcem.

Momentálne pôsobíte ako asistent trénera v druholigovom Zvolene. Ste spokojný s tým, čo robíte?

Spokojný by som bol, keby som trénoval v Liverpoole…