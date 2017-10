Slováci sú kompletní, v stredu ich už čaká tréning v Glasgowe

Posledný sa k mužstvu pripojil Erik Sabo, ktorý mal ešte deň predtým povinnosti vo svojom klube v Jeruzaleme. V stredu predpoludním slovenská výprava odletí do Glasgowa a večer si hráči vyskúšajú trávnik v Hampden Parku. Vo štvrtok sa stretnú v dôležitom zápase v kvalifikácii MS 2018 s domácimi Škótmi.

Tréner Ján Kozák mal tentoraz menší priestor na prípravu, jeho zverenci sa schádzali v Šamoríne tri dni. „Nebol čas skúšať niečo nové. Pánboh zaplať za to, že títo chlapci hrajú už dlhšie spolu, že sa poznajú. Mohli sme sa sústrediť najmä na to, čo chceme hrať, na taktiku,“ pripomenul slovenský kouč.

Môže ho tešiť, že reprezentanti sú v poriadku a niektorí z nich od posledných zápasov so Slovinskom i Anglickom odohrali viac zápasov aj vo svojich kluboch.

„Očakávame kľúčový zápas v aktuálnej kvalifikácii. Ak by sme ho zvládli, ľahšie by sa nám nastupovalo aj na posledné stretnutie proti Malte v Trnave. Škóti sú však veľmi silní, majú dobrý a široký káder. Ich tréner má z čoho vyberať. Videli sme posledné zápasy súpera na jeho pôde, v Glasgowe neboli úspešní iní súperi v našej skupine. My však máme svoju kvalitu a chceme nadviazať na výkony, ktoré sme ukázali v predchádzajúcom dvojzápase,“ zdôraznil pred odletom Peter Pekarík z berlínskej Herthy.

Dlhoročná opora obranných radov národného tímu stratila stabilné miesto v zostave Herthy, ale dostala v posledných týždňoch šancu v niekoľkých náročných stretnutiach.

„V našom tíme vládne momentálne veľká rotácia, až na jedného hráča nik nenastúpil na všetky súboje. Som rád, že od posledného reprezentačného zrazu som odohral aspoň tri stretnutia, čo mi pomohlo zvýšiť pohodu, určite mi nechýba zápasová prax,“ vysvetlil Pekarík.

Stretnutie Škótsko – Slovensko sa hrá vo štvrtok od 20.45. Okrem neho sa uskutoční aj ďalší súboj v F-skupine, v ktorom sa rozhoduje o prvých dvoch miestach. Angličania hostia Slovinsko.