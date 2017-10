Keby sme prehrali, nechutil by mi, vraví Duda o góle. Akú motiváciu mali hráči?

„Vôbec som nehrával a ani som nevedel, čo bude. Keď som sa vrátil do Berlína, tréner mi dal šancu v Európskej lige a potom som hral už aj v ligových súbojoch. Cítim jeho dôveru. Uplynulý mesiac sme odohrali dosť stretnutí a teším sa, že som v dobrom zápasovom tempe,“ vysvetľoval stredopoliar Herthy Berlín, ktorý takmer rok pauzoval, trápili ho zranenia.

Duda si uplynulú nedeľu otvoril strelecký účet v nemeckej bundeslige, premiérový gól strelil do siete obhajcu titulu Bayernu Mníchov. Znížil ním v 51. minúte na 1:2 a trvalo len päť minút, kým jeho spoluhráč Salomon Kalou vyrovnal na konečných 2:2.

„Teší ma, že môj gól naštartoval mužstvo. Chceli sme otočiť výsledok, čo sa nám aj podarilo. Bod s Bayernom je za týchto okolností výborný. Ak by sme prehrali, môj premiérový presný zásah by mi príliš nechutil,“ zdôraznil Duda pred pondelňajším tréningom v Šamoríne a doplnil, že ešte ho čaká po návrate do klubu zápisné za premiérový gól.

Teraz sa už plne koncentruje na štvrtkový zápas v kvalifikácii MS 2018 v Škótsku. „Bude to asi najdôležitejší zápas v doterajšej kvalifikácii. Aj nasledujúce stretnutie s Maltou sa bude odvíjať od toho, ako zvládneme súboj v Glasgowe. Hrá sa až do konca a verím, že najbližšie stretnutie zvládneme, myslím, že máme na to kvalitu,“ pokračoval.

Očakáva vypredaný štadión a tvrdší, ostrovný, nepríjemný futbal domáceho mužstva. Priznal, že taký štýl mu príliš nesedí. „Mám radšej kombinačný futbal,“ dodal.