Hamšík: Maradona? Mám na neho ešte celú sezónu

Zažili ste už niekedy taký výborný vstup do sezóny?

Sedem zápasov – sedem víťazstiev, to je super štart do ligy, to sa len tak nevidí. Samozrejme, sme všetci šťastní, že ťaháme takúto šnúru. A teší ma aj to, že som dal gól. Už som naň dosť dlho čakal.

V drese SSC to bol váš 114. presný zásah. Na rekord slávneho Argentínčana Maradonu vám chýba už iba jeden…

Mnohí mi to pripomínajú, verím, že to príde. Na Maradonu mám teraz ešte celú sezónu…

Proti Cagliari ste nielen skórovali, ale odohrali ste konečne aj celý zápas. Bude to obrat?

Ťažko povedať, zápasov je veľmi veľa. Hovoril som o tom aj s trénerom. Ak môže, tak ma trochu ušetrí, hoci niekedy ma stiahol aj za zlé výkony. Striedania nikoho netešia, ale som profesionál, rešpektujem to.

Už dlhšie patrí Neapol k talianskej špičke. Čo sa teraz zmenilo v porovnaní s minulými sezónami?

Tréner Sarri dal mužstvu novú identitu, je najlepší z koučov, ktorých som v Neapole zažil. Už tri roky sa stále zlepšujeme. Čakáme na správny rok, aby sme dokázali vyhrať. Začali sme dobre, azda nám to vydrží čo najdlhšie.

Juventus je silný súper…

Vieme, čo nás čaká. Okrem Juventusu sú v súťaži aj ďalšie silné tímy – Inter Miláno, AS Rím… Po reprezentačnom zraze nasleduje mimoriadne ťažký týždeň, nastúpime proti Rímu, Manchestru City v Lige majstrov a Interu Miláno, v týchto súbojoch sa bude lámať chlieb. Uvidíme, ako budeme na tom po nich.

Čo Liga majstrov? Skupinu ste neodštartovali najlepšie…

Nevyšiel nám zápas na Ukrajine. Doma sme splnili úlohu, vybojovali sme tri povinné body proti Feyenoordu. Som zvedavý, ako dopadne náš dvojzápas s Manchestrom City. Tento súper patrí momentálne medzi tri najlepšie mužstvá v Európe.

Je súčasný Neapol najsilnejší, v akom ste pôsobili?

Určite.

V čom najmä?

Teraz sme to my, ktorí diktujeme, udávame herný tón, chceme tvoriť. Staršie výbery Neapola sa zameriavali najmä na dobré bránenie a prechod do protiútokov.

Je pred vami aj iná veľká méta. Mohli by ste už najbližšie nastúpiť na 100. zápas v národnom drese…

Je to krásne číslo, teším sa, že som sa k nemu dopracoval. A dúfam, že ešte pridám aj ďalšie štarty.

Jediným stovkárom je zatiaľ Miroslav Karhan. Ako ste ho vnímali, keď ste boli jeho spoluhráčom?

Bol to jeden zo vzorov, hrával mnohé roky v zahraničí. Mali sme sa od koho učiť.

Spomínate si aj na prvé stretnutie v reprezentácii na začiatku roka 2007?

Bolo to proti Poľsku a odohral som posledných desať minút. Mal som devätnásť rokov a roztrasené kolená.

Nedávno ste oslávili tridsiatku. Cítite sa unavenejší, ťažšie regenerujete sily na nové stretnutia?

Je to náročné, iné ako na začiatku, cítim viac nabitý program. Sme ako stroje, nastúpime na šesťdesiat zápasov v roku, preto je dobrá regenerácia dôležitá.

Vo štvrtok vás čakajú Škóti. Doma ste ich zdolali 3:0. Akú odvetu očakávate?

Bude to iný zápas ako v Trnave. Po našom zápase došlo v mužstve súpera k zmenám, prišli noví hráči. Čaká nás nepríjemný súper, ktorému sa v posledných zápasoch darilo. Verím, že v ňom nesklameme a potešíme fanúšikov.