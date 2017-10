Weiss pred návratom do Glasgowa: My máme lepšie mužstvo ako Škóti

Dvadsaťsedemročný rodák z Bratislavy v ročníku 2010/2011 hosťoval z anglického Manchestru City v Glasgowe Rangers. S „jazdcami“ vtedy zažil vydarenú jazdu, veď okrem majstrovského titulu (nateraz posledného pre tento klub, pozn.) triumfoval aj v tamojšom Ligovom pohári. „Miloval som život v Glasgowe. Na mesto mám len samé dobré spomienky,“ uviedol Weiss v interview pre The Scottish Sun.

Strelec dvoch gólov Slovenska v doterajšom priebehu kvalifikácie MS 2018 sa tento týždeň do Glasgowa znova vráti. Nie však do Ibrox Parku, ktorý je domovom Rangers, ale do necelých päť míľ vzdialeného Hampden Parku, kde mužstvo reprezentačného kouča Jána Kozáka čaká proti domácim Škótom mimoriadne dôležitý súboj o „barážové“ 2. miesto v F-skupine.

„Teším sa na návrat. Víťazstvo vo finále Ligového pohára v Hampden Parku nad Celticom pre mňa predstavuje jeden z najkrajších zážitkov mojej kariéry. Atmosféru, ktorá v ten deň panovala na štadióne, si budem pamätať navždy,“ doplnil Weiss.

Slovákom patrí po ôsmich kolách 2. priečka v tabuľke F-skupiny. Anglicko je s 20 bodmi lídrom „efka“ a je veľmi blízko k postupu na MS. Slovensko má 15 bodov, Slovinsko a Škótsko po 14, Litva päť, Malta dosiaľ nebodovala.

„Škóti hrajú doma solídne, to vieme, ale my sme lepšie mužstvo a pokúsime sa proti nim dokázať to, čo v prvom vzájomnom zápase – vyhrať. Proti Škótsku sa vždy hrá ťažko. Nie som prekvapený, že má stále šancu na postup. My sa však sústredíme na seba, na nikoho iného. Doteraz sme si v kvalifikačnej skupine počínali veľmi dobre a našu sebadôveru budeme chcieť preniesť aj do duelu so Škótmi,“ skonštatoval hráč katarského klubu Al-Gharafa.