Dúbravkovi pomohla reprezentácia. Kozáčikovi kryje chrbát

V národnom tíme skvele zaskočil za spoľahlivú jednotku a tým presvedčil klubového trénera. V tvári i reči brankára Martina Dúbravku sa striedala radosť so sklamaním. Na včerajší reprezentačný zraz v Šamoríne prišiel zo Sparty Praha v lepšej pohode, ako keď sa do nej po septembrovom dvojzápase proti Slovinsku (1:0) a v Anglicku (1:2) vracal.

„Musím povedať, že ostatný reprezentačný zraz mi pomohol v mojej pozícii v klube. Po stretnutí s Angličanmi som dostal príležitosť chytať pravidelnejšie. Je pravda, že situáciu v klube ovplyvnil aj odchod Tomáša Koubka do Rennes. Posunul som sa o pozíciu vyššie. V národnom tíme som sa dobre naladil, dostal som v Sparte šancu a darilo sa mi,“ vravel Dúbravka.

Klubu z Letnej sa nedarí. Po obrovských investíciách nedokáže prekročiť svoj tieň. Po septembrovej prehre v derby pražských S na slavistickom Edene či sobotňajšej bezgólovej remíze na Dukle sa pod trénerom Sparty Stamaccionim trasie stolička.

„Ťažko povedať, kde hľadať problém. V predošlom ligovom stretnutí proti Tepliciam (3:0) sme strelili tri góly a herne sme dominovali. Očakávali sme, že proti Dukle na to nadviažeme. Bohužiaľ, ani zdaľeka to tak nebolo. Nedarí sa nám udržať si stabilnú výkonnosť. Káder sa obmenil, veľmi často sa mení základná zostava. Potrebujeme čas, aby si to sadlo. V Sparte ho však veľa nemáme. Fanúšikovia, verejnosť aj vedenie očakávajú, že sa výsledky dostavia hneď,“ vysvetlil Dúbravka.

Dvadsaťosemročný odchovanec žilinského futbalu paradoxne z nie príliš presvedčivých výkonov svojho mužstva vyťažil. Je oporou Sparty a potvrdil to aj proti Slovincom a Angličanom.

V bránke zaskakoval za zraneného Matúša Kozáčika, ktorý taktiež nechýba v nominácii kouča Jána Kozáka na dve rozhodujúce stretnutia v Škótsku (5.10. o 20.45) a doma s Maltou (8.10. o 18.00).

„Diváci poženú Škótov vpred, hrajú tvrdý futbal. Je to kľúčový duel. Ak sa budeme prezentovať hrou, ktorá nás zdobila v ostatných dueloch, uspejeme. Musíme byť dominantní na lopte a nebáť sa kombinovať,“ prezradil recept na úspech Dúbravka a na margo vzťahu s Kozáčikom doplnil:

„Podporujeme sa. Náš post je špecifický, do bránky môže ísť len jeden. Matúš je v tíme dlho a ja rešpektujem jeho pozíciu. Vždy mu budem držať palce a kryť chrbát. Keď chceme byť úspešní, musíme ťahať za jeden povraz.“