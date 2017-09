Bez Bénesa i Haraslína. Hapal oznámil nomináciu dvadsaťjednotky

Tréner slovenskej reprezentácie do 21 rokov Pavel Hapal zverejnil v utorok nomináciu 24 hráčov na blížiace sa októbrové zápasy v Poprade proti rovesníkom z Islandu (hrá sa vo štvrtok 5. 10. o 17.20 h) a Španielsku (10. 10. o 20.30 h) v rámci 2. skupiny kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2019 tejto vekovej kategórie do Talianska.

Mladí Slováci sú po septembrových zápasoch so šiestimi bodmi lídrami 2. skupiny: pri vstupe do eliminácie uspeli v oboch vystúpeniach – zvíťazili v Estónsku (2:1) a v Senici nad Severnými Írmi (1:0). V porovnaní s týmito dvoma duelmi český kouč SR „21“ urobil v utorkovom kádri tri zmeny.

"Dve sú vynútené zranením Reného Kotríka a Lászlóa Bénesa, chýba aj Dalibor Takáč. Nahradili sme ich Jakubom Gričom, Samuelom Mrázom a Jozefom Urblíkom, ktorý by mal byť alternatívou za Bénesa. Je to podobne ako on konštruktívny typ futbalistu,” cituje oficiálna internetová stránka Slovenského futbalového zväzu slová Pavla Hapala, ktorému robí vrásky na čele aj zdravotný stav stredopoliara Slavie Praha Jakuba Hromadom.

„Verím, že ešte do víkendového ligového zápasu Slavie bude v poriadku,“ doplnil český kormidelník slovenskej „dvadsaťjednotky“.

V Hapalovom kádri je 15 hráčov z domácej súťaže a 9 legionárov, pre zranenie okrem spomenutého Lászlóa Bénesa z Borussie Mönchengladbach chýba aj Lukáš Haraslín z poľského klubu Lechia Gdansk.

„Laci Bénes je veľkou stratou. Verím, že sa skoro uzdraví a v novom roku nám opäť pomôže v kvalifikačných dueloch. Nahradiť ho bude veľmi ťažké. Na druhej strane, absencie Laciho či Lukáša Haraslína môžu mužstvo ešte viac zomknúť. Chlapci budú bojovať aj za nich. A tí, čo ich nahradia, možno nebudú na ich futbalovej úrovni, ale oddajú sa pre tím a výsledok. To niekedy robí viac než samotná futbalová kvalita,“ podotkol 48-ročný kouč pre web SFZ.

Pri zostavovaní nominácie bral Hapal na vedomie dôležitý fakt, že nás čakajú súperi dvoch rôznych štýlov. “Španielsko je jasný favorit našej skupiny. Najprv nás však čaká Island, ktorý chceme samozrejme zdolať.” Na margo Španielov rodák z Kroměříža doplnil:

„V tejto vekovej kategórii môžete zdolať kohokoľvek, čo ukázala aj minulá dvadsaťjednotka, ktorá vyhrala nad silným Holandskom. Musíme však priznať, že Španielsko je o nejaký level predsa ešte vyššie. Zápasy sa však začínajú za stavu 0:0.“

Na kontinentálnom šampionáte bude po druhý raz štartovať 12 mužstiev, v hre je 11 miesteniek (Taliansko má istotu účasti, San Maríno ako spoluorganizátor nie). Na záverečný turnaj ME postúpia priamo víťazi skupín.

Štyria najlepší z druhých priečok (do úvahy sa budú brať výsledky s prvým, tretím, štvrtým a piatym tímom v skupine) dostanú šancu v baráži hranej na odvetu. Šampionát v Taliansku bude zároveň európskou olympijskou kvalifikáciou – štyria semifinalisti ME 2019 preniknú na turnaj do Tokia 2020.

Nominácia SR 21

Brankári: Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava), Marek Rodák (Rotherham United/Angl.), Adam Jakubech (OSC Lille/Fr.)

Obrancovia: Juraj Chvátal, Dávid Hancko (obaja MŠK Žilina), Denis Vavro (FC Kodaň/Dán.), Michal Sipľak (Cracovia Krakov/Poľ.), Martin Šulek (AS Trenčín), Dominik Kružliak, Šimon Kupec (obaja MFK Ružomberok)

Stredopoliari: Miroslav Káčer, Nikolas Špalek (obaja MŠK Žilina), Lukáš Čmelík (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Erik Jirka (FC Spartak Trnava), Roland Černák (1. FC Tatran Prešov), Jakub Hromada (SK Slavia Praha/ČR), Filip Lesniak (Aalborg BK/Dán.), Christián Herc (Wolverhampton Wanderers/Angl.), Jakub Grič (MFK Zemplín Michalovce), Jozef Urblík (FK Vysočina Jihlava/ČR)

Útočníci: Filip Balaj (FC Nitra), Tomáš Vestenický (Cracovia Krakov/Poľ.), Róbert Polievka, Samuel Mráz (obaja MŠK Žilina)