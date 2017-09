Boj o MS 2018 finišuje. Kozák nominoval na Škótsko a Maltu

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák v utorok oznámil nomináciu na blížiace sa októbrové zápasy národného mužstva. Slováci vo štvrtok 5. 10. o 20.45 h SELČ v Glasgowe nastúpia proti Škótom a o tri dni neskôr (v nedeľu 8. 10. o 18.00 h) si v Trnave zmerajú sily s Maltou. Pre obe mužstvá to bude derniéra v rámci F-skupiny európskej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné MS do Ruska.

Reprezentáciu SR čaká záver kvalifikácie o postup na MS 2018. Autor: Reuters, CARL RECINE

V Kozákovom kádri figuruje 23 hráčov, jediným zástupcom slovenskej Fortuna ligy je obranca MŠK Žilina Róbert Mazáň. V súboji proti Škótsku sa pre kartový trest nepredstaví stopér Interu Miláno Milan Škriniar. Vo výbere nechýbajú opory Marek Hamšík a Martin Škrtel.

„Momentálne máme málo hráčov, ktorí hrávajú v kluboch pravidelne. Ani výkonnosť Mareka Hamšíka nie je taká, ako by sme si predstavovali, to si musíme úprimne povedať,“ povedal počas tlačovej konferencie na pôde Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kozák a pokračoval:

„Zdravotný stav Martina Škrtela sa zlepšil, no pred zápasom s Besiktasom nebol stopercentne v poriadku, preto nehral. Verím, že máme ešte dosť času a že do zápasu so Škótskom bude v poriadku. Milan Škriniar nie je k dispozícii a Jano Ďurica mal tiež zdravotné problémy, o to je to dôležitejšie.“

Pozvánku dostal aj uzdravený brankár Viktorie Plzeň Matúš Kozáčik. „Matúš Kozáčik chytáva ligové zápasy. Je v kontakte s naším lekárom, prebiehajú konzultácie. Pomáha mu obstrek. Verím, že je v takom stave, že môže ísť do bránky,“ skonštatoval Kozák.

Pre zranenie chýba útočník ruského Orenburgu Michal Ďuriš: „Má zdravotné problémy s kolenom. Názor našich lekárov je, že bude potrebná artroskopia. Na tento dvojzápas nie je k dispozícii.“ Naopak, miestenku získali mladíci Stanislav Lobotka, Albert Rusnák či Jaroslav Mihalík.

Kormidelník SR sa vyjadril aj k ďalším hráčom z nominácie: „Tomáš Hubočan chcel zabojovať o miesto v Marseille, mal však veľkú konkurenciu. Riešil to odchodom do Trabzonsporu. Verím, že dostane priestor. Je to však hráč, ktorý vždy príde stopercentne pripravený, aj keď v klube práve nehrá. Peter Pekarík teraz nastúpil v dvoch zápasoch; verím, že tento týždeň príde ešte nejaký štart. Aj on má v Herthe veľkú konkurenciu. Ak sa situácia nezlepší, v zime pravdepodobne prestúpi, dosť klubov malo o neho záujem.“

Ideálne obdobie neprežíva krídelník katarského klubu Al-Gharafa Vladimír Weiss. „Vladko nám veľmi pomohol na Malte, v Litve, dával góly. Samozrejme, nie je to dobré. Uvedomujeme si to my a aj on. V lete bol záujem, aby zmenil klub. Teraz nie je v najlepšej situácii, pre mňa je to však kľúčová postava našej ofenzívy. Či sa dá použiť na väčšiu časť zápasu alebo menšiu, to uvidíme. Tréningový proces absolvuje, zápasy nehráva. Verím, že sa to zmení k lepšiemu,“ skonštatoval Ján Kozák.

Slovákom patrí po ôsmich kolách 2. priečka v tabuľke F-skupiny. V tejto eliminácii najskôr doma podľahli Angličanom (0:1), nasledovala prehra v Slovinsku (0:1), trnavské víťazstvá nad Škótmi (3:0) a Litovčanmi (4:0), výhry na Malte (3:1) i v Litve (2:1) a v septembri trnavský triumf nad Slovincami (1:0) a prehra v londýnskom Wembley s Angličanmi (1:2).

Anglicko je s 20 bodmi lídrom „efka“ a je veľmi blízko k postupu na MS. Slovensko má 15 bodov, Slovinsko a Škótsko po 14, Litva päť, Malta dosiaľ nebodovala. Priamy postup na svetový šampionát do Ruska si zabezpečia víťazi každej z deviatich eliminačných skupín. Pre posledné mužstvo z tabuľky „druhých“ sa kvalifikácia skončí, zostávajúcich osem tímov z druhých priečok bude v novembri bojovať v baráži o zostávajúce štyri európske miestenky.

„Pred naším prvým vzájomným zápasom mali Škóti štyri body a my nulu. Teraz sme na tom my o čosi lepšie. Škóti zmenili filozofiu, stavili na kostru mužstva z Celticu Glasgow a tím dopĺňajú. Hrajú v dobrých kluboch a hrajú pravidelne. Tréner má dostatočne široký káder a má z čoho vyberať, ich forma v kvalifikácii graduje. Je to zápas, kto z koho. Je dobré, že to máme vo svojich rukách, ideme si to s nimi rozdať. Hráme v cudzom prostredí, u nepríjemného súpera,“ pokračoval Kozák a dodal:

„My však máme kvalitu, viackrát sme ju potvrdili. Cítim, že to bude vyrovnaný zápas, rozhodnú maličkosti a to, kto urobí menej chýb. Vyhrať dva zápasy je istota, hrali by sme baráž. Remíza v Škótsku by nám podľa mňa napokon tiež zabezpečila druhé miesto, aj keď by sme sa museli pozerať na výsledok Slovinska v Anglicku a je tam aj tabuľka tímov z druhých priečok.“

Nominácia SR „A“

Brankári: Matúš Kozáčik (Viktoria Plzeň/ČR), Martin Dúbravka (Sparta Praha/ČR), Martin Polaček (Zaglebie Lubin/Poľ.)

Obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín/Nem.), Erik Sabo (Beitar Jeruzalem/Izr.), Martin Škrtel (Fenerbahce Istanbul/Tur.), Milan Škriniar (Inter Miláno/Tal.), Ján Ďurica, Tomáš Hubočan (obaja Trabzonspor/Tur.), Norbert Gyömbér (FC Bari/Tal.), Róbert Mazáň (MŠK Žilina), Lukáš Štetina (Sparta Praha/ČR)

Stredopoliari: Stanislav Lobotka (Celta Vigo/Šp.), Patrik Hrošovský (Viktoria Plzeň/ČR), Juraj Kucka (Trabzonspor/Tur.), Ján Greguš (FC Kodaň/Dán.), Róbert Mak (PAOK Solún/Gréc.), Albert Rusnák (Real Salt Lake/MLS), Marek Hamšík (SSC Neapol/Tal.), Ondrej Duda (Hertha Berlín/Nem.), Vladimír Weiss (Al-Gharafa/Kat.), Jaroslav Mihalík (Cracovia Krakov/Poľ.)

Útočník: Adam Nemec (Dinamo Bukurešť/Rum.)

Náhradníci:

Brankári: Ján Novota (VSC Debrecín/Maď.), Marek Rodák (Rotherham United/Angl.)

Obrancovia: Lukáš Pauschek (Mladá Boleslav/ČR), Ľubomír Šatka (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Martin Valjent (Ternana Calcio/Tal.)

Stredopoliari: Filip Kiss (Al-Ittifaq/Saud. Arábia), Ivan Schranz (Dukla Praha/ČR), Róbert Pich (Slask Vroclav/Poľ.), Matúš Bero (Trabzonspor/Tur.)

Útočník: Marek Bakoš (Viktoria Plzeň/ČR)