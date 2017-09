Slovenky na úvod kvalifikácie s prehrou. Nórkam podľahli 1:6

Hlasy (zdroj: SFZ):

Martin Sjögren (tréner Nórska): “Vyhrali sme obidva úvodné zápasy, čo je veľmi dôležité. Proti Slovensku sme hrali fantastický futbal vo všetkých fázach hry. Boli sme výborní v útoku i v obrane. Náš výkon v druhom polčase mal klesajúcu tendenciu, ale výsledok 6:1 je skvelý."

Zsolt Pakusza (tréner SR): "Domáce futbalistky hrali v prvom polčase veľmi dobre. To musíme uznať bez debaty. Celý zápas hrali veľmi útočne a prezentovali sa vynikajúcim futbalom. My sme naopak hrali zle. Tie góly, ktoré domáce strelili, sme im veľmi ľahko umožnili. Toto je pre mňa veľkým sklamaním. Treba športovo uznať, že v prvom polčase niektoré naše hráčky doslova vybuchli. Celé mužstvo malo v súbojoch mizernú úspešnosť. Vyhrali sme iba 30 percent súbojov, a preto sme ani nemohli rátať s lepším polčasovým výsledkom. Po zmene strán sme toho veľa nezmenili, ale dievčatám sme v kabíne povedali, aby hrali na maximum svojich možností. Hrali aktívnejšie i dôraznejšie a tým náš výkon bol diametrálne lepší. To, že sme vyhrali druhý polčas, nebolo tým, že by Nórky hrali slabšie a upustili zo svojej hry, ale bolo to naozaj naším zlepšeným výkonom. Okrem gólu sme mali aj ďalšie šance. Práve na druhom polčase u súpera z prvého koša musíme stavať v ďalších zápasoch. Ak budeme hrať takto aj proti Írsku, môžeme rozmýšľať o lepšom výsledku.”