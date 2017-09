Pôjdu naň aj Slováci? Štartuje predaj lístkov na šampionát do Ruska

Prebojujú sa slovenskí reprezentanti na MS 2018 do Ruska? Autor: SITA/AP, Frank Augstein

Na webovej stránke www.fifa.com/tickets sú k dispozícii lístky na jednotlivé zápasy, na konkrétny štadión či balíček vstupeniek na duely konkrétneho tímu.

Záujemcovia sa budú môcť uchádzať o lístky do 12. októbra, pričom nezáleží na tom, kedy podajú žiadosť. FIFA ich najneskôr do 16. novembra informuje, či uspeli. Druhá časť prvej fázy bude trvať od 16. do 28. novembra, tentokrát však v znamení „kto prv príde“.

Druhá fáza predaja vstupeniek sa začne 5. decembra, štyri dni po žrebe základných skupín a potrvá do 31. januára 2018. O majiteľoch vstupeniek sa bude opäť v prípade vyššieho záujmu rozhodovať v žrebe, v druhej časti druhej fázy od marca do apríla získa lístky ten, kto o ne požiada skôr. Od 18. apríla do 15. júla, teda až do finále, budú k dispozícii „last minute“ vstupenky z uvoľnených blokácií.

FIFA už skôr uviedla, že najlacnejšie vstupenky na zápasy MS budú stáť 105 dolárov. Finále v prvej kategórií bude za 1100 dolárov.

Všetci návštevníci zápasov majstrovstiev sveta si na žiadosť ruských úradov musia nechať vystaviť fanúšikovský identifikačný preukaz (FAN ID). Vďaka nemu budú môcť napríklad cestovať do krajiny bez víz a v dňoch zápasov budú mať zadarmo mestskú dopravu.

O účasť v Rusku bojujú aj slovenskí futbalisti. Najbližšie ich čaká zápas v Škótsku (5.10.), v prípade víťazstva by sa výrazne priblížili k baráži. Zverenci Jána Kozáka zakončia kvalifikáciu doma proti Malte (8.10.).