Veľký pohyb opôr národného tímu. Neviem to ovplyvniť, vraví Kozák

Dres menili šiesti kľúčoví hráči

Žilinský rodák, ktorý najbližšiu nedeľu oslávi 32. narodeniny, opustil dočasne (?) francúzsku ligu, Olympique Marseille a dal prednosť najvyššej tureckej súťaži. Ide o jedného z kľúčových hráčov národného tímu a Štefan Tarkovič, asistent trénera Jána Kozáka, jeho krok schvaľuje.

„Ocitol sa v situácii, keď mu nový tréner nedoprial dostatočný priestor. Vzhľadom na vek, ambície a schopnosti sa dostal do nevýhodnej pozície. Je pravdou, že odohral niekoľko zápasov, ale on sám chce hrať futbal v klube, v ktorom sa dobre pripraví na reprezentačné zápasy, a tak sa rozhodol odísť tam, kde je väčšia pravdepodobnosť a šanca, aby pravidelne hrával. Z tohto pohľadu je jeho krok logický a myslím si, že správny," hodnotil Tarkovič na stránke SFZ.

Nikdy doteraz nebol pohyb hráčov, ktorí patria do užšieho kádra reprezentácie, taký veľký. Z nedávnej základnej zostavy v kvalifikačných stretnutiach so Slovinskom a Anglickom si našli nové kluby až šiesti futbalisti. Okrem Hubočana aj brankár Dúbravka, obranca Škriniar, stredopoliari Kucka, Lobotka a Mak.

Opory reprezentácie stáli 34 miliónov

Dovedna vyšli ich nových zamestnávateľov na necelých 34 miliónov eur, z čoho však dve tretiny musel zaplatiť Inter Miláno za Milana Škriniara. V dvoch prípadoch nešlo o prestupy, ale o hosťovania (Hubočan, Mak). Sumu, ktorú vysolili kluby za šiestich Slovákov, v súčasných podmienkach platia popredné kluby v prestížnych súťažiach za jedného dobrého hráča.

Z kádra reprezentantov ešte prestúpil obranca Štetina, ktorý sa v Prahe presťahoval z Julisky na Letnú. Veľký záujem vypukol o hráčov úspešného výberu do 21 rokov. Vo finálovom turnaji ME v Poľsku si v lete zahrali aj Škriniar či Lobotka. Po návrate zo šampionátu sa sťahovali do iných klubov aj ďalší – Jakubech, Niňaj, Zreľák, Chrien, Šafranko, Vavro. Hromada sa upísal Slavii už pred ME.

Zmeny klubov sa môžu dočasne prejaviť na výkonoch hráčov. Zvykajú si v novom prostredí a čaká ich boj o miesta v zostave. Je potešiteľné, že zatiaľ sa najrýchlejšie adaptujú mladí futbalisti, ktorí sa stávajú oporami áčka – Škriniar a Lobotka. Spolu s niektorými ďalšími mladíkmi by sa už čoskoro mali stať ťahúňmi prvej reprezentácie krajiny.

Tréner verí: pocíti to národný tím

Tréner Ján Kozák si pred dvoma kľúčovými zápasmi v kvalifikácii MS 2018 so Škótskom a Maltou, ktoré sa uskutočnia o necelý mesiac, najmä želá, aby boli hráči zdraví a čo najviac v kluboch hrávali. Ako reagoval na mimoriadny prestupový pohyb?

„Neviem ho nijako ovplyvniť, ide to mimo mňa. Každému hráčovi prajem, má svoju hlavu a ak má možnosť, nech si nájde lepší tím a lepšie podmienky. Som rád, že aj mladší hráči sa dostali do mužstiev, kde majú perspektívu. Ak sa v nich presadia, bude to dobré aj pre slovenský futbal a jeho reprezentáciu. Ak si nájdu miesto v kvalitných tímoch, dennodenný tréning a zápasy v konkurencii kvalitných hráčov im dajú veľa," zdôraznil slovenský kouč.

O kľúčových hráčoch svojho mužstva doplnil. „Výborne sa chytil Milan Škriniar v Interi Miláno. Nie je to vôbec jednoduché v takom veľkom klube a na takom dôležitom poste. Teší ma, že aj Kucka po prestupe hráva. Po zmene dresu som videl v úvodných zápasoch Maka, aj pohybovo, aj futbalovo ich zvládol na slušnej úrovni," uzavrel Ján Kozák.

Letné prestupy kľúčových reprezentantov Martin Dúbravka Dukla Praha – Sparta Praha voľný hráč Milan Škriniar Sampdoria Janov – Inter Miláno 23 miliónov eur Juraj Kucka AC Miláno – Trabzonspor 5 milionov eur Stanislav Lobotka Nordsjaelland – Celta Vigo 5 miliónov eur Róbert Mak Zenit Petrohrad – PAOK Solún 600-tisíc eur* Tomáš Hubočan Olympique Marseille – Trabzonspor 250-tisíc eur*

* – hosťovanie