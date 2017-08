Na zozname je aj Jakubko. Ruskí hackeri zverejnili citlivé informácie o futbalistoch

Ruská skupina hackerov Fancy Bears opäť udrela. Zverejnila a nepriamo obvinila z dopingu 25 futbalistov, ktorí sa predstavili na MS 2010 v Juhoafrickej republike. Na šampionáte, kde Slovensko postupom do osemfinále dosiahlo historický úspech.

Na zozname figuruje aj ex-slovenský reprezentant Martin Jakubko. Ten v osemfinále proti Holandsku vybojoval pokutový kop, ktorým v závere Róbert Vittek upravil na 1:2 z pohľadu Slovákov.

Jakubko, ale aj najlepšie zarábajúci futbalista na svete Argentíčan Carlos Tevez, jeho krajania Juan Sebastián Verón a Gabriel Heinze či holandský kanonier Dirk Kuyt sú medzi 25 futbalistami, ktorí pre účinkovanie na turnaji dostali tzv. terapeutické výnimky (TUE).

Definícia TUE podľa zakazanelatky.sk znie nasledovne: „Niekedy je pre športovca nevyhnutné užiť zakázanú látku alebo použiť zakázanú metódu na liečbu zdravotného stavu. Terapeutická výnimka umožňuje športovcovi užiť zakázanú látku/metódu za terapeutickým účelom.“

Jakubko mal výnimku na užívanie kortiko-steroidu s účinnou látkou Budesonid. V lekárňach sa predáva na liečbu astmy, alergií či zažívacích problémov.

Rovnakú látku mali na MS 2010 povolenú aj napríklad Tevez, Verón, Heinze, či ďalší dvaja Argentínčania Diego Milito a Walter Samuel. Na zozname, ktorý zverejnil aj denník Daily Mail, sú aj štyri nemeckí reprezentanti, dvaja Taliani či traja Novozélanďania.

Ruskí weboví kriminálnici Fancy Bears tiež uviedli, že podľa najnovších dokumentov bolo v roku 2015 na drogy pozitívnych 150 športovcov. Štyri z týchto testov registrovala Britská antidopingová spoločnosť (UKAD). Išlo o prípady pozitívnych testov na kokaín a extázu.

Fancy Bears napadli 13. septembra minulého roka databázu Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) a začala odhaľovať dôverné detaily a informácie športovcov o TUE.

Medzi takýmto spôsobom zasiahnutými športovcami boli aj elitná americká tenistka Serena Williamsová, jej sestra Venus, britský cyklista Bradley Wiggins či jeho krajan, štvornásobný olympijský šampión v atletike Mo Farah.

Jakubko celkovo odohral za národný tím SR 41 duelov a strelil v nich deväť gólov.

Pred mesiacom prekvapila informácia, že vysoký útočník sa vracia na futbalové trávniky. Tridsaťsedemročný útočník sa dohodol s rodnou Chminianskou Novou Vsou, miestny OŠK Sokol bude v sezóne 2017/2018 nováčikom šiestej najvyššej súťaže.

Zatiaľ posledný zápas v kariére odohral v závere ročníka 2015/2016 v drese MFK Ružomberok. Predchádzajúcu sezónu vynechal.

Martin Jakubko po začiatkoch v Chminianskej Novej Vsi odštartoval seniorskú kariéru v Prešove. Odtiaľ jeho kroky putovali do Banskej Bystrice a v roku 2006 zamieril do Ruska do Saturnu Moskovská oblasť. V Rusku si zahral aj vo farbách FK Chimki, FK Moskva, Dinama Moskva a Amkaru Perm.

Z Permu sa vrátil v roku 2015 na Slovensko a sezónu 2015/2016 odohral za Ružomberok. Jakubko je účastníkom majstrovstiev sveta 2010 v JAR, v osemfinále proti Holandsku vybojoval pokutový kop, ktorým v závere Róbert Vittek upravil na 1:2 z pohľadu Slovákov.