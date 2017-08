Kozák oznámil nomináciu na Slovinsko a Anglicko. Povolal dvoch nováčikov

Jaroslav Mihalík v reprezentačnom drese do 21 rokov. Autor: SITA

Šancu premiérovo nastúpiť v reprezentačnom drese proti niektorému z favoritov F-skupiny budú mať obranca Róbert Mazáň zo Žiliny a stredopoliar Jaroslav Mihalík z Cracovie Krakov. Obaja štartovali na júnovom finálovom turnaji ME hráčov do 21 rokov. Slovákov čaká najskôr 1. septembra v Trnave Slovinsko a 4. septembra na londýnskom Wembley Anglicko.

„Chceli sme hrať na jeseň v kvalifikácii ešte zápasy, ktoré budú ešte zaujímavé a ešte v nich o niečo pôjde. To sa nám podarilo. Bol by som teraz rád, keby sme prvé stretnutie so Slovinskom zvládli a išli do Anglicka v takej situácii, ako sme si to želali," zdôraznil slovenský kouč.

V jeho 24-člennej nominácii je práve vďaka nováčikovi Mazáňovi len jediný futbalista zo slovenskej ligy. Sú v nej aj skúsení stopéri, kapitán mužstva Martin Škrtel a Ján Ďurica, ale tréner s nimi nemôže v prvom stretnutí so Slovinskom rátať. Obaja majú kartový trest. Po ňom sa do tímu vracajú stredopoliar Juraj Kucka, ktorý v lete zmenil dres a prestúpil z AC Miláno do Tranzonsporu a útočník Adam Nemec.

„V tejto kvalifikácii máme pravidelne problémy so zostavovaním mužstva. Až na domáci zápas s Litvou, vždy nám traja-štyria hráči chýbajú," skonštatoval Kozák. „Nebudeme mať k dispozícii skúsenú a dlhodobo zohratú dvojicu v strede obrany, ale momentálne ani Pekarík a Hubočan, ktorí sú stabilní hráči defenzívy, nehrávajú vo svojich kluboch. Zranil sa Saláta a Gyömbér ešte v týchto dňoch pravdepodobne pôjde na hosťovanie alebo prestúpi.

Kozák musí teraz hľadať nové zloženie obrany, najmä v jej strede. Isté miesto by mal v nej mať Milan Škriniar, ktorý zmenil v Taliansku svoju futbalovú adresu a zo Sampdorie sa posunul do Interu Miláno. Našťastie sa vo veľkoklube dobre uchytil, z čoho má radosť aj tréner reprezentácie. „Škriniara sme si v reprezentácii pripravovali na inom poste, ale teraz, ak bude zdravý, ho využijeme na stopérskom. Je to typ hráča, ktorý má dobrú rozohrávku a je istý s loptou. Z jeho spôsobu hry však môžu prameniť aj nejaké chyby."

Ideálna situácia nie je ani na poste brankára, ktorý bol dlho pre Kozáka istotou. Kozáčik, jasná jednotka, sa však zranil a niekoľko mesiacov nebol v hre. V pravej chvíli sa však vracia do bránky, odchytal zápas za plzenskú rezervu a aj ligové stretnutie za Viktoriu v Jihlave. „Kozáčik je nielen skúsený, ale aj zodpovedný futbalista, nešiel by do bránky, keby nebol stopercentne fit. Verím, že ešte do reprezentačného zrazu nejaké stretnutie odchytá," pokračoval Kozák.

Zraz reprezentantov bude v Šamoríne najbližší pondelok, potom ich v piatok čaká súboj so Slovinskom podľa všetkého na vypredanom trnavskom štadióne. „Proti tomuto súperovi sa nám už dlhšie nepodarilo zvíťaziť. Je na čase to zmeniť, hoci vyhrať v kvalifikácii proti akémukoľvek súperovi nie je nikdy jednoduché," zdôraznil Ján Kozák, pre ktorého naďalej zostáva hlavným favoritom na postup zo skupiny Anglicko. „Za ním sú štyri mužstvá, ktoré môžu ešte zabojovať o druhé miesto."