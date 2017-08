V Interi je všetko na vyššej úrovni, vraví Škriniar. Aký post mu pridelí Kozák?

Obranca Interu Miláno Milan Škriniar v spboji s Michym Batshuayiom z Chelsea v predsezónnej príprave. Autor: Reuters, EDGAR SU

V júli prestúpil zo Sampdorie Janov za 23 miliónov eur, čím sa stal najdrahším Slovákom v histórii.

„Je vidieť, že v Interi to ešte viac žije futbalom. Všetko je tu na oveľa vyššej profesionálnej úrovni. Nielen v starostlivosti o nás, hráčov, ale aj chalani samotní sú v tomto smere vpredu. Vidieť to v tom, ako sa pripravujú na tréning, čo všetko pred ním robia a ako sa naň maximálne sústredia. Aj na tréningu je to vyššia úroveň,“ povedal 22-ročný zadák v rozhovore pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Bývalý obranca Žiliny a Sampdorie Janov sa postupne etabluje v základnej zostave Interu, na prípravnom turnaji v Singapure si pripísal plnú minutáž v dueloch s Bayernom Mníchov a FC Chelsea.

„Bol som so sebou spokojný. Odohral som totiž celé zápasy. Zvíťazili sme v nich, čo bolo veľmi dôležité, a ako mužstvo sme podali dobrý výkon; darilo sa aj mne,“ pokračoval Škriniar.

Aj na neho čaká v septembri pokračovanie kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2018 do Ruska. Slováci si zmerajú sily s tímami, s ktorými v tomto eliminačnom cykle dosiaľ nedokázali bodovať – so Slovinskom a Anglickom. Zverenci Jána Kozáka najprv 1. septembra v Trnave privítajú Slovincov a o tri dni sa predstavia na pôde „Albiónu“ – v londýnskom Wembley.

Pri neúčasti vykartovaných Martina Škrtela a Jána Ďuricu môže práve Škriniar prebrať kľúčovú úlohu v slovenskej defenzíve. Dosiaľ však v ceste za postupom do Ruska hral na poste stredného obrancu iba v marcovom zápase na Malte (3:1) – po boku kapitána Škrtela.

„Zostava je vecou trénera Kozáka a on rozhodne, kto bude hrať v základe a na akom poste. Pre nás je veľkou škodou, že nebude hrať Maťo s Janom, pretože sú to opory našej defenzívy a zároveň patria k osobnostiam mužstva. Naši tréneri mali doteraz pri výbere zostavy šťastnú ruku, vždy ju zvolili správne a ja verím, že to tak bude aj teraz a my po spomínanom dvojzápase budeme mať stále postup na MS vo vlastných rukách,“ uzavrel pre web SFZ Milan Škriniar.