Do ideálnej jedenástky ME do 21 rokov zaradili aj Škriniara, dominujú Nemci

Stredný obranca Milan Škriniar je jediným Slovákom v ideálnej jedenástke ME 2017 hráčov do 21 rokov v Poľsku (16. - 30. júna) podľa technických pozorovateľov Európskej futbalovej únie (UEFA).

Stopér Sampdorie Janov na prahu prestupu do slávnejšieho Interu Miláno je zároveň jediným vyvoleným, ktorý so svojím mužstvom nepostúpil zo základnej skupiny do semifinále; to Slovákom ušlo o jeden gól. V najlepšom tíme turnaja je vedno so Škriniarom šesť nových kontinentálnych šampiónov z Nemecka, traja ich piatkoví fináloví protivníci zo Španielska a jeden Talian.

Miesto v bránke patrí Nemcovi Julianovi Pollersbeckovi, v obrannej štvorici má pred sebou spolu so Škriniarom aj troch krajanov: Jeremyho Toljana, Niklasa Starka a Yannicka Gerhardta. V strede poľa sú dvaja nemeckí reprezentanti – Max Meyer a Maximilian Arnold.

V ofenzíve ich dopĺňa taliansky útočník Federico Bernardeschi a traja Španieli – na krídlach Saúl Ňíguez s Danim Ceballosom a na hrote Marco Asensio. Ocenenie pre najlepšieho hráča ME po neúspešnom finále prevzal z rúk prezidenta UEFA Aleksandra Čeferina stredopoliar Betisu Sevilla Ceballos. Informácie sú z oficiálneho webu šampionátu.