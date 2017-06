Chrien je podľa portugalských webov v Lisabone. Podpíše zmluvu s Benficou

Slovenský futbalový reprezentant Martin Chrien mieri z Viktorie Plzeň do slávneho portugalského klubu Benfica Lisabon. Informuje o tom viacero zdrojov z Portugalska na čele s record.pt a ojogo.pt.

Podľa maisfutebol.iol.pt je 21-ročný stredopoliar v Lisabone a pred podpisom kontraktu. Podľa spomenutých zdrojov je možné čoskoro očakávať potvrdenie od zainteresovaných strán.

Chrien sa na júnových majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov v Poľsku blysol v základnej A-skupine gólmi do siete Anglicka (1:2) a Švédska (3:0), v oboch prípadoch skóroval hlavou. Banskobystrický rodák v prvej polovici sezóny 2016/17 hosťoval v MFK Ružomberok, počas zimnej prestávky sa vrátil do Plzne. V minulosti pobudol na hosťovaní aj v Brne a Českých Budějoviciach, hral tiež za FK Dukla v rodnom meste.