Úlohu sme splnili. Hrať v závere na istotu bolo normálne, znie z Nemecka

(Kliknutím na obrázok zväčši, Športový riaditeľ Nemeckého futbalového zväzu Horst Hrubesch.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: SITA/AP, Matthias Schrader

„To, čo predviedli Nemci a Taliani, to je jedna veľká hanba futbalu na takomto šampionáte," uviedol Hapal a pokračoval: „Určite by sa niekto mal nad tým zamyslieť. Ak je fair-play to, že hrám na to, aby som prehral 0:1, tak to do futbalu nepatrí, nie? Niekto by s tým mal niečo robiť, aj keď sa to teraz týka takej veľkej krajiny ako Nemecko."

„Nalejme si čistého vína. To, že sme sa snažili hrať v posledných piatich – šiestich minútach na istotu, je podľa mňa normálne," reagoval športový riaditeľ Nemeckého futbalového zväzu Horst Hrubesch pre Bild.

Tréner mladých Nemcov Stefan Kuntz svojim zverencom cez polčas povedal, aby zostali pokojní. „V závere sme dostali správu, že výsledok 0:1 bude stačiť na postup obom tímom, takže je pochopiteľné, že sme zápas dohrali takýmto spôsobom. Postúpili sme s jednou malou chybičkou, ale úlohu sme splnili, sme v semifinále. Je to môj najväčší trénerský úspech," povedal 54-ročný kouč pre ARD.

Rozčarovanie z vyradenia Slovákov z ME neskrýval ani premiér Robert Fico, ktorý poslal otvorený listprezidentovi UEFA Aleksandrovi Čeferinovi.