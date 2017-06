NÁZOR: Fraška veľmocí

Milan Škriniar sa fotí s fanúšikmi po návrate z ME hráčov do 21 rokov.

Milan Škriniar sa fotí s fanúšikmi po návrate z ME hráčov do 21 rokov. Autor: Pravda , Robert Hüttner

Svetové futbalové veľmoci zohrali futbalovú frašku. V C-skupine poľského šampionátu Česko nečakane nezvládlo stretnutie s Dánskom a neutvorilo tým očakávaný tlak na dvoch favoritov. Taliansko a Nemecko si mohli v pohodičke odohrať svoj zápas, ktorý sa im hodil do krámu.

Zrežírovali si výsledok, ktorý im obom zabezpečil semifinálový postup. Diplomat by povedal, že to bola taktika, pre iného to môže byť aj podvod, ktorý sa však nedá dokázať. Slovákom zostali oči pre plač a sťažovať sa môžu akurát tak na lampárni.

Podobné prípady sa v histórii futbalu stali už viackrát. Aj na najvyššej úrovni. A nik s tým nepohol.

Taliani strelili Nemcom po polhodine gól a ďalší už nepotrebovali a ani Nemci už nemuseli vyrovnať. Nenormálna situácia. Ak by sa pochybné vzájomné porozumenie porušilo, niekto z tímov by skóroval, tomu druhému by to nehralo do kariet. Preto si v závere pasívne posúvali loptu na svojich poloviciach, bez záujmu hrať, útočiť, ohroziť súpera.

UEFA pripravila premiérový nový model finálového turnaja, ale je to paškvil, ktorý musí zmeniť. Je neprijateľné, aby jedno mužstvo (Slovensko) dohralo turnaj a niekoľko ďalších tímov vedelo dva dni, aký výsledok budú presne potrebovať na postup. Aj keby za tým netrčala nejaká hlúpa habaďúra.

Slabšie nátury, ako sa ukázalo aj v tomto prípade, to môže zviesť na zlé futbalové chodníčky.

Účel svätil prostriedky. Tie mali v Krakove od férovosti ďaleko.