Ako postúpia Slováci? Rozhodnúť môžu aj žlté karty či koeficient na žrebe

Radosť slovenských futbalistov do 21 rokov. Autor: SITA , Martin Medňanský

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov budú po triumfe nad Švédskom v záverečnom treťom stretnutí A-skupiny ME čakať na konečné poradie tímov z druhých miest, teda na zostávajúci vývoj v B a C-skupine.

V „béčku“ ich o postup môže v piatok pripraviť Portugalsko v zápase s Macedónskom, v „céčku“ v sobotu jeden z trojice Nemecko, Česko, Taliansko. Pravdepodobne sa javí scenár, že niektorý z oponentov SR bude musieť vo svojom záverečnom vystúpení zvíťaziť vysokým rozdielom.

Slováci sú zatiaľ na čele tabuľky druhých tímov, priniesli si do nej šesť bodov, vysoké plusové skóre 6:3 a štyri žlté karty. O postupe najlepšieho mužstva na druhom mieste rozhoduje vyšší počet bodov, priaznivejšie skóre, vyšší počet strelených gólov, menší počet disciplinárnych bodov (za červenú kartu udeľujú 3 body, žltú 1 bod) a vyšší koeficient reprezentačného výberu do 21 rokov pri minuloročnom žrebe ME. Ten má Slovensko druhý najnižší po Macedónsku.

Zostávajúci program základných skupín ME

Piatok, B-skupina:

Macedónsko – Portugalsko (20.45)

Srbsko – Španielsko (20.45)

Sobota, C-skupina:

Česko – Dánsko (20.45)

Taliansko – Nemecko (20.45)

Tabuľka tímov z druhých miest: Z V R P S B 1. Slovensko 3 2 0 1 6:3 6 2. Portugalsko 2 1 0 1 3:3 3 2. Česko 2 1 0 1 3:3 3 2. Taliansko 2 1 0 1 3:3 3

Konečná tabuľka A-skupiny: Z V R P S B 1. Anglicko 3 2 1 0 5:1 7 2. Slovensko 3 2 0 1 6:3 6 3. Švédsko 3 0 2 1 2:5 2 4. Poľsko 3 0 1 3 3:7 1

Tabuľka B-skupiny: Z V R P S B 1. Španielsko 2 2 0 0 8:1 6 2. Portugalsko 2 1 0 1 3:3 3 3. Srbsko 2 0 1 1 2:4 1 4. Macedónsko 2 0 1 1 2:7 1