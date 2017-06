Hapal je hrdý na hráčov. Verí, že na šampionáte ešte dostanú príležitosť

Neuveriteľný výkon, úžasný prvý polčas. Týmito slovami začal tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Pavel Hapal hodnotenie zápasu, po ktorom sú jeho zverenci naďalej v hre o postup do semifinále ME tejto vekovej kategórie v Poľsku.

Slováci vo svojom záverečnom treťom vystúpení v základnej A-skupine vo štvrtok v Lubline zvíťazili gólmi Martina Chriena, Jaroslava Mihalíka a Ľubomíra Šatku 3:0 nad obhajcami prvenstva Švédmi a živia nádej na účasť v najlepšej štvorke.

„Ak by mi niekto pred zápasom povedal, že to bude takéto predstavenie tohto mužstva, neveril by som. Naši hráči predviedli neuveriteľný výkon. Prvý polčas bol úžasný. Po zmene strán sme si vybrali slabšiu pasáž, podržal nás aj gólman. Mohli sme ešte pridať štvrtý gól, to je trochu škoda, no musím povedať, že som hrdý na hráčov; na to čo, predviedli na ME a verím, že ešte dostanú príležitosť niečo na tomto fóre ukázať,“ povedal Hapal po zápase počas tlačovej konferencie a pokračoval:

„Určite boli nejaké chybičky, najmä v druhom polčase. To však k futbalu patrí, hráte proti silnému súperovi, ktorý v minulých zápasoch dokázal svoju kvalitu. Veľmi sme si však verili, čo sa prejavilo. Musím vyzdvihnúť, že sme neinkasovali a strelili tri góly. Ďakujem tiež fanúšikom, ktorí za nami cestujú a sú výborní; verím, že ešte za nami budú môcť pricestovať.“

Ak máme postúpiť, postúpime

Slovenskí reprezentanti s dvoma víťazstvami a šiestimi bodmi obsadili v A-skupine 2. priečku za sedembodovými Angličanmi, ktorí v súbežne hranom stretnutí v Kielcoch zdolali domácich Poliakov 3:0. „Až v polčasovej prestávke som sa dozvedel, že Angličania vedú 1:0. Veril som, že Poliaci vyrovnajú, nestalo sa to však,“ skonštatoval kormidelník sokolíkov.

Slováci budú čakať na konečné poradie tímov z druhých miest, teda na zostávajúci vývoj v B a C-skupine. V „béčku“ ich o postup môže v piatok pripraviť Portugalsko, v „céčku“ v sobotu jeden z trojice Nemecko, Česko, Taliansko. Pravdepodobne sa javí scenár, že niektorý z oponentov SR bude musieť vo svojom záverečnom vystúpení zvíťaziť vysokým rozdielom.

„Samozrejme, som optimista, nabádal som k tomu aj hráčov. Dnes nie je jednoduché niekoho vo futbale zdolať 4:0, o to sa naši protivníci musia pokúsiť. Stano Lobotka povedal peknú vetu – ak máme postúpiť, postúpime,“ vyhlásil Hapal. Ak Slováci preniknú do semifinále ako najlepší tím z druhých priečok, v boji o finále si v utorok 27. 6. o 21.00 h v Krakove zmerajú sily so Španielmi, istými víťazmi B-skupiny.

„Skôr sa bude na to pripravovať realizačný tím. Hráčom chceme dať v piatok voľný deň. Po zápase sú nejaké šrámy, určite budú všetci chcieť dobre zregenerovať,“ uviedol Hapal a vzápätí doplnil: „Toto mužstvo ukazuje kvalitu počas celých dvoch rokov, v zápasoch sú excelentní. Sú kamaráti, neriešia žiadne problémy, sú súdržní a prajú si. Preto takto hrajú a majú takéto výsledky.“

Pavel Hapal po stretnutí objasnil výmenu v základnej zostave aj zdravotný stav hráčov: „Maťo Valjent je zdravý, no v zápase proti Angličanom dostal kŕč do zadného stehenného svalu. Nechceli sme riskovať, chceli sme ísť do zápasu so stopercentne zdravými hráčmi. Ľubo Šatka ho výborne zastúpil, hral výborne a pridal gól. Pokiaľ ide o zranených – nie je to nič vážne, pomliaždený lakeť u Stana Lobotku, bude to chcieť nejakú starostlivosť, no bude to v poriadku.“



(Kliknutím na obrázok zväčši, Tréner švédskych futbalistov do 21 rokov Haakan Ericson.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: SITA/AP, Matthias Schrader

Tréner Švédov Haakan Ericson, pochopiteľne, ťažšie hľadal slová na vysvetlenie prehry rozdielom triedy. „Teraz je veľmi ťažké podať nejakú dobrú analýzu, dnes však v našej hre nefungovalo veľa komponentov. Proti takému dobrému tímu to bez toho nešlo. Nebránili sme dobre, spravili sme veľa technických chýb. Hráčom klesalo sebavedomie jednoduchými chybami. Vedeli sme, že výkon Slovákov po hodine hry môže trochu poklesnúť, no nezužitkovali sme žiadnu príležitosť. Musím Slovákom pogratulovať k víťazstvu,“ skonštatoval kouč obhajcov titulu a doplnil:

„Bolo to skôr zlyhanie fyzickej než mentálnej pripravenosti, v strede poľa sme nemali dobrý pohyb. Dnes chcem hovoriť o tíme, nie o mojej budúcnosti na lavičke. A že to bola prvá prehra tohto tímu v súťažnom zápase počas viac než dvoch rokov? Je to smutné, no musíme to prijať, dnes sme čelili mimoriadne dobrému mužstvu.“

Konečná tabuľka A-skupiny: Z V R P S B 1. Anglicko 3 2 1 0 5:1 7 2. Slovensko 3 2 0 1 6:3 6 3. Švédsko 3 0 2 1 2:5 2 4. Poľsko 3 0 1 3 3:7 1

Tabuľka B-skupiny: Z V R P S B 1. Španielsko 2 2 0 0 8:1 6 2. Portugalsko 2 1 0 1 3:3 3 3. Srbsko 2 0 1 1 2:4 1 4. Macedónsko 2 0 1 1 2:7 1

Tabuľka C-skupiny: Z V R P S B 1. Nemecko 2 2 0 0 5:0 6 2. Česko 2 1 0 1 3:3 3 3. Taliansko 2 1 0 1 3:3 3 4. Dánsko 2 0 0 2 0:5 0