Mladí Slováci nastúpia proti Švédom bez Valjenta a so Šatkom

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Pavel Hapal nedal na ME tejto vekovej kategórie v Poľsku do tretice dôveru tej istej základnej zostave, pred štvrtkovým zápasom v Lubline proti Švédsku v rámci základnej A-skupiny spravil jednu zmenu - na pozícii pravého obrancu Ľubomír Šatka nahradil Martina Valjenta.