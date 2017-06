Lobotka pred Švédskom: Na tento zápas nájde každý sily

Je verejným tajomstvom, že o nevysokého stredopoliara, ktorý patrí k veľkým bojovníkom, sa zaujímajú už dlhšie viaceré kluby a do dánskeho Nordsjaellandu sa v nasledujúcej sezóne možno nevráti. „Ak sa nám bude dariť na ME, mohlo by to pomôcť nielen mne, ale aj ďalším spoluhráčom. Je to šanca ukázať sa a prípadne sa dostať do silnejších klubov. V Dánsku sa cítim veľmi dobre, ale rád by som sa posunul zasa o kúsok ďalej," vravel trenčiansky rodák v rozhovore pre Pravdu ešte pred odletom na šampionát.

Patríte k hráčom, ktorí v slovenskom tíme najviac zaujali. Slavia Praha už oficiálne potvrdila záujem o vaše služby. Končí sa vaša dánska éra?

Slavia prejavila o mňa záujem, potešilo ma to, je to český majster, ktorý má vysoké ambície. Mojej budúcnosti sa však budem venovať až po skončení turnaja v Poľsku. Teraz sa maximálne sústreďujem na súboj proti Švédsku.

Slovenský tím výborne vstúpil do turnaja, ale zápas s Anglickom mu už natoľko nevyšiel. V čom bol problém?

Musíme rešpektovať aj silu súpera. Škoda, že sme v závere aspoň nevyrovnali. V stretnutí s Angličanmi sme boli zavše veľmi nepresní a súper to využil. Dobre sa pohyboval i kombinoval. Keď mu dáte jeden-dva metre, hneď to využije. Ani ja som nemal toľko priestoru ako v súboji s Poliakmi. Po našom vedúcom góle nás Angličania dosť zatlačili, ťažko sa bránili, zápas nás stál veľa síl. Keď sme aj získali loptu, nemali sme energiu, aby sme niečo vymysleli.

Máte pocit, že mužstvo mohlo dosiahnuť s Angličanmi lepší výsledok?

Zápas sme mali dobre rozbehnutý, strelili sme vedúci gól. Mrzí nás, že sme náskok neudržali dlhšie, potom by možno nejaká šanca bola. Angličania by boli trochu nervózni, viac otvorili hru. Ale to už je za nami, musíme sa teraz pozerať na Švédov.

Hovorili ste, že hráčom ubúdajú sily. Budú ich mať dosť, aby zvládli ďalší náročný zápas?

Na to sa nebudeme vyhovárať. Švédi hrali svoj zápas s Poliakmi ešte po nás, v pondelok večer, sú na tom podobne. Teraz ide o všetko, na toto stretnutie sa každý zmobilizuje, nájde ešte sily. Pokúsime sa podať čo najlepší výkon a uvidíme, aký výsledok to prinesie. Chceme, samozrejme, vyhrať.

Očakávate opäť aj podporu fanúšikov?

Veríme, že nám pomôžu. Za prvé dva zápasy sa podľa mňa nemáme za čo hanbiť, v prvom to vyšlo, v druhom nie. Keď som videl pred súbojom s Anglickom plný štadión slovenských fanúšikov, bol to šok. Príjemný. O to viac nás mrzí, že sme zápas nezvládli.

Aké sú podľa vás slovenské postupové šance?

Aj keď sa už nemôžeme spoliehať len na seba, myslím si, že postupová šanca je stále dosť veľká.

Musíte čakať aj na pomoc iných. Budete sledovať aj ostatné zápasy?

Budeme sa pozerať najskôr najmä na seba. To je podstatné. Rozhodne sa na ihrisku a my už ostatné zápasy neovplyvníme. Iných ani príliš sledovať nebudem, pre mňa je kľúčový zápas so Švédskom.

Dva roky pôsobíte na severe Európy. Sledujete aj švédsky futbal?

Špeciálne ani nie, ale severské krajiny Dánsko, Nórsko, Švédsko hrajú dosť podobný futbal.

Ako by ste ho charakterizovali?

Dobre bránia a majú nepríjemné protiútoky. A v Dánsku sa hrá možno trochu silovejšie.