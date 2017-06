Hapal pred Švédmi: Zrejme to bude takticky zviazané a nie hurá futbal

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Pavel Hapal má predstavu o zložení základnej zostavy na štvrtkový záverečný tretí súboj SR na ME tejto vekovej kategórie v Poľsku, z taktických dôvodov ju však ani tentoraz neprezradil.

Slováci si v Lubline v základnej A-skupine zmerajú sily s obhajcami prvenstva Švédmi, úvodný výkop je o 20.45 h. „Tak ako po prvom zápase aj po druhom sme zvažovali, či spraviť nejakú zmenu. Oba výkony nášho tímu boli veľmi slušné. Máme nejakú myšlienku, no uvidíme, či ju zrealizujeme,“ povedal Hapal počas stredajšej tlačovej konferencie v dejisku stretnutia a pokračoval:

„Veľmi by som si želal, aby to bolo pekné predstavenie pre divákov. Je tu veľa Švédov aj Slovákov; verím, že nás budú podporovať aj Poliaci. Zrejme to však nebude nejaký hurá futbal, zápas sa dá rozhodnúť aj v závere. Bude to asi dosť takticky zviazané a budú rozhodovať maličkosti.“

Angličania sú so štyrmi bodmi lídri „áčka“. Slováci majú tri body, Švédi dva a Poliaci jeden. Každé z mužstiev ešte má nádej na semifinále a aj prvú priečku v skupine. „Súboj proti Švédom je pre nás najdôležitejší na šampionáte. Bolo by fajn, ak by v našom zápase opäť padli tri góly a všetky do siete Švédska, pretože v konečnom účtovaní môže hrať úlohu aj skóre,“ skonštatoval český kormidelník.

Angličania v súbežne hranom stretnutí v Kielcoch budú čeliť domácim Poliakom. „Predovšetkým sa budeme sústrediť na náš zápas a budeme chcieť vyhrať. Jeden človek na lavičke bude mať na starosti sledovanie zápasu v Kielcoch. Súboje sa však rozhodujú často na konci, môže sa to všetko zmeniť a otočiť. Ako prvé máme v hlave sústrediť sa na náš zápas a pokúsiť sa o víťazstvo. Zaujímavé môže byť aj 2. miesto, možností je mnoho. Informáciu o priebehu druhého zápasu budem mať,“ zdôraznil Hapal a na margo Švédov dodal:

„Myslím si, že tento tím je ešte kvalitnejší a kompaktnejší než ten pred dvomi rokmi. Vtedy, samozrejme, triumfovali, mali aj šťastie, ktoré k takémuto turnaju patrí. Myslím si, že miernym favoritom duelu je Švédsko, sú obhajcovia. Mužstvá sú však vyrovnané, zápasy rozhodujú malé chyby. Švédi sa prezentujú kolektívnym výkonom, sú veľmi organizovaní.“

Stredopoliar dánskeho Nordsjaellandu Stanislav Lobotka sa nevyhol otázke v súvislosti s jeho aktuálnym klubovým pôsobiskom. Švédsky novinár sa počas rozhovoru s jedným zo skautov dozvedel, že najlepší hráč zápasu proti Poľsku je pre dánsku ligu príliš dobrý a mal by hrať vo veľkom európskom klube.

„Keby som bol taký dobrý, asi nehrám v Dánsku. Som však rád, že tam môžem byť, veľmi ma to posunulo v kariére aj v živote. Či niekam prestúpim, to sa ukáže po ME, momentálne sa sústredím len na zápas proti Švédsku,“ uviedol Lobotka a na margo mnohých variant štvrtkového diania v A-skupine doplnil: „Ja som veľmi nekalkuloval, matematika mi nikdy nešla. Sústredíme sa na seba, aby sme podali čo najlepší výkon a vyhrali. Čo sa udeje v druhom zápase, to sa uvidí.“

Slováci absolvujú v stredu od 18.00 h oficiálny predzápasový tréning v Mestskom centre športu a rekreácie v Lubline.

Predpokladaná základná zostava Slovenska na štvrtkový zápas v Lubline (20.45 h) proti Švédsku v A-skupine ME 2017 futbalistov do 21 rokov v Poľsku:

A. Chovan – Valjent, Niňaj, Škriniar, Mazáň – Lobotka – A. Rusnák, Chrien, Bero, Mihalík – Zreľák