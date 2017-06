Tréner Švédov chváli Slovákov. Musíme vyhrať - ako každý zo skupiny, tvrdí

Tréner švédskych futbalistov do 21 rokov Haakan Ericson.

Tréner švédskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Haakan Ericson pred štvrtkovým lublinským zápasom proti Slovákom (20.45 h) v A-skupine na ME tejto vekovej kategórie v Poľsku podčiarkol základnú úlohu svojich zverencov.

„Samozrejme, musíme vyhrať. Každý z našej skupiny musí,“ povedal Ericson počas stredajšej tlačovej konferencie v dejisku stretnutia. Angličania v súbežne hranom stretnutí v Kielcoch budú čeliť domácim Poliakom. Angličania sú so štyrmi bodmi lídri „áčka“. Slováci majú tri body, Švédi dva a Poliaci jeden. Každé z mužstiev ešte má nádej na semifinále a aj prvú priečku v skupine.

Kormidelník Švédov, pochopiteľne, sledoval doterajšie vystúpenia slovenských sokolíkov na šampionáte. „Z toho, čo sme videli, môžem skonštatovať, že Slováci sú veľmi dobre organizovaní v obrane, predviedli tiež dobré momenty smerom dopredu. V strede poľa je tvorca hry Lobotka, dve dobré krídla Mihalík a Rusnák a výborný stopér Škriniar,“ vyhlásil Ericson.

Stopér švédskeho klubu Djurgaarden IF Jacob Une Larsson má so Slovákmi tohtoročnú skúsenosť – v januári mal plnú porciu v Abú Zabí pri víťazstve svojho tímu 6:0 v súboji ligových výberov oboch krajín. Spomedzi zverencov trénera Pavla Hapala na šampionáte do dueli vtedy zasiahli Denis Vavro, Tomáš Huk, Miroslav Káčer a Pavol Šafranko, v Spojených arabských emirátoch bol aj Adam Jakubech.

„Počas cesty na tlačovú konferenciu som sa dozvedel, že je tu zopár slovenských hráčov z toho zápasu. Určite nemôžeme očakávať podobný výsledok, no verím, že zvíťazíme,“ uzavrel Une Larsson.

Predpokladaná základná zostava Švédska na štvrtkový zápas v Lubline (20.45 h) proti Slovensku v A-skupine ME 2017 futbalistov do 21 rokov v Poľsku:

Cajtoft – Wahlqvist, Une Larsson, Dagerstaal, A. Lundqvist – Tibbling, Hallberg, Fransson – K. Olsson – Cibicki, Strandberg