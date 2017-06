Nádej mladých Slovákov ešte žije. Prvou podmienkou je výhra nad Švédskom

(Kliknutím na obrázok zväčši, Martin Chrien, strelec jediného slovenského gólu do anglickej siete, na archívnej snímke.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: SITA, Martin Medňanský

Hapalovým hráčom chýbalo odhodlanie a sila z premiérového stretnutia. Proti Angličanom to bol iný zápas, ak nie so silnejším, tak určite nepríjemnejším súperom.

Vyleteli na Slovákov a rozhodli

Angličania mali nôž na krku, lebo v prípade ďalšej straty sa mohli rozlúčiť so šancou na postup. Teraz je všetko inak. Pred záverečným kolom majú v skupine najlepšiu pozíciu.

Reprezentanti Albionu inkasovali od Slovenska anglický gól, keď po rohu pri bližšej žrdi šikovne hlavičkoval Martin Chrien a zaskočil anglickú obranu i brankára Pickforda.

„Chceli sme hrať kompaktne a na brejky, čo sa nám do prestávky zväčša darilo," komentoval strelec druhého slovenského gólu v turnaji. Je presvedčený, že gól mužstvu pomohol, hoci obraz na ihrisku sa po ňom zmenil. „Boli sme na koni, Angličania museli vymýšľať, my sme čakali, čo bola asi chyba," vravel Chrien.

Po prestávke Angličania vyleteli na Slovákov a dvoma údermi v prvej štvrťhodine zvrátili stretnutie. „Boli sme dosť unavení, keď sme dostali loptu, tak sme sa jej rýchlo zbavovali," pokračoval slovenský stredopoliar.

Na ľahké straty lôpt už v prvom polčase upozorňoval aj tréner Pavel Hapal. „Chceli sme sa vyvarovať nepresnostiam a stratám lopty po zbytočných chybách, čo sa nám vždy nedarilo, nebola to hra podľa našich predstáv. Musíme brať do úvahy aj silu súpera, aj to bol dôvod, že sme sa niekoľkrát dostali do hlbokej defenzívy," domnieva sa kouč Slovákov.

Súper, ktorý je vždy nepríjemný

Hapal postavil rovnakú zostavu ako proti Poliakom, až po prestávke si prvý raz v turnaji zahrali Bénes a Haraslín. Opäť išiel prvý z ihriska kapitán Zreľák, hrá po dlhodobom liečení nepríjemného zranenia. „Bolo to plánované striedanie, v horúcom počasí toho Adam nabehal veľa, už nebol taký čerstvý ako do prestávky. Potrebovali sme oživiť hru," približoval zámer český tréner slovenských reprezentantov.



„Angličania sú veľmi rýchli a dôrazní, to nám robí vždy problémy," vravel tréner tímu Slovenska do 21 rokov Pavel Hapal. Autor: SITA, Martin Medňanský

Zdalo sa, akoby jeho zverencom dochádzali sily, o čom vravel aj tréner. „V závere však zvýšili tempo a únavu nebolo cítiť. Dokonca sme zatlačili súpera, ktorý suverénne vyhral kvalifikáciu, škoda, že sme si už neutvorili nijakú šancu, aby sme pridali ešte gól," komentoval Hapal. Očakával, že Anglicko bude súper, ktorý jeho tímu nesedí. „Angličania sú veľmi rýchli a dôrazní, to nám robí vždy problémy," doplnil a dodal, že čakal od svojich zverencov viac.

O tom, že Angličania nie sú pre Slovákov príjemní súperi, potvrdzuje aj štatistika. Futbalisti spod Tatier ich zdolali – v akejkoľvek vekovej kategórii – len raz. Pred sedemnástimi rokmi na bratislavských Pasienkoch vo finálovom turnaji ME do 21 rokov, keď v skupine vyhrali 2:0 a otvorili si cestu na olympiádu do Sydney 2000.

Pánmi situácie sú Angličania

Po druhom kole v A-skupine je Anglicko jediné pánom situácie a nemusí sa spoliehať na pomoc druhých. Poliaci už môžu postúpiť len v prípade, ak tri tímy budú mať po štyri body (Anglicko, Slovensko, Poľsko), Slováci budú remizovať so Švédskom a Poliaci zdolajú Angličanov. Potom rozhodne tabuľka z ich vzájomných stretnutí.

Stále ešte existuje pár možností. Práve Poliaci by mohli pomôcť Slovákom k prvému miestu. Prvým predpokladom je však výhra Hapalových zverencov v zajtrajšom stretnutí so Švédskom. Potom potrebujú, aby Poliaci aspoň remizovali s Anglickom. „Povedal som hneď po zápase hráčom v šatni, že zatiaľ sa nič nedeje, že môžeme ešte postúpiť, aj keď to nemáme už vo vlastných rukách," vyhlásil Hapal.

Do semifinále okrem víťazov skupiny ide aj najlepší tím z druhého miesta, rozhodujúce bude, koľko získa bodov i aké bude mať skóre. To ešte dáva šancu slovenskému tímu aj v prípade, že Angličania vyhrajú a so siedmimi bodmi obsadia prvé miesto v A-skupine. Slovensko by so šiestimi bodmi čakalo, čo ukážu ďalšie stretnutia v B a C-skupine.

„Myslím si, že o poslednom postupujúcom sa rozhodne až v záverečnom stretnutí v skupinách, čo dodáva turnaju veľké napätie," zdôraznil Hapal.