Škriniar: Nemyslím si, že sme fanúšikov odradili. Prídu opäť

Mužstvo nad Angličanmi viedlo, ale potom stratilo iniciatívu. Čomu to pripisujete?

Súper bol s loptou lepší ako my. Vedel si ju dobre rozohrať. My sme museli podstatne viac behať, zobralo nám to veľa síl, ktoré nám chýbali v ofenzíve. Nechali sme sa zatlačiť pred vlastnú šestnástku, kde sme zvádzali so súperovými hráčmi súboje a nebolo to jednoduché. Musíme uznať, že Anglicko bolo lepšie, ale malo aj trochu viac šťastia.

Mužstvo dva razy inkasovalo. Ste oporou obrany, ako ste videli gólové situácie?

Pred prvým letel pred bránku center, ja som naň, žiaľ, nedočiahol, nepokryli sme vzápätí strelca, ktorý na dvakrát dorazil loptu zblízka do siete. Ten druhý gól padol z brejku. Vedeli sme, že Angličania sú veľmi rýchli po krajoch, neubránili sme ich. Gólovú strelu jeden z našich hráčov ešte tečoval, mali sme v tomto prípade aj trochu smoly.

Vy ste si zahrali aj vlani na ME vo Francúzsku proti Angličanom. Bol rozdiel hrať proti anglickému áčku a teraz proti dvadsaťjednotke?

Rozdiel to, samozrejme, bol. V áčku sú kvalitnejší i skúsenejší hráči, ale mladí futbalisti, ktorí nastúpili proti nám, sa na ich úroveň čoskoro dostanú.

Diváci vás vyprevádzali napriek prehre potleskom…

To je síce dobrý pocit, ale viem, že v pondelok sme ich výsledkom nepotešili. Zaslúžili si lepší.

Veríte, že prídu aj vo štvrtok na Švédsko, v ktorom pôjde o všetko?

Nemyslím si, že sme podali výkon, ktorým by sme ich vyslovene odradili. Nečakali sme, že ich príde do Kielcov tak veľa. Ak sú to praví fanúšikovia, a s Anglickom dokázali, že sú, tak nás opäť podporia.

Ako vidíte slovenské šance pred vyvrcholením turnaja?

Prvá vec je, že to už nemáme vo svojich rukách. Musíme sa však najskôr sústrediť na náš zápas so Švédskom, pokúsiť sa ho zvládnuť a až potom môžeme kalkulovať, kto nám môže pomôcť. Ak si my neporadíme so Švédmi, potom nám už nepomôže nik. Verím, že to dokážeme.

Po dvoch zápasoch so silnými súpermi má Slovensko tri body. Brali by ste túto bilanciu pred začiatkom turnaja?

Možno, ale teraz je to už málo. Najmä po prvom víťazstve, po ktorom sme to mali vo vlastných rukách. Aj proti Angličanom sme to mali veľmi dobre rozbehnuté, mohli sme už takmer rozhodnúť. Ale nakoniec by sme brali aj bod.