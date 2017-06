Mladíci navnadili divákov. Možno padol rekord

Organizátori oznámili, že stretnutie sledovalo 12 087, bezmála 15-tisícová aréna nebola vypredaná, ale veľa voľných miest nezostalo, opticky bola takmer plná.

Na mládežníckych turnajoch nefunguje futbalová turistika, ako ju poznáme z veľkých šampionátov. Slováci však využili blízkosť dejiska atraktívneho turnaja, na ktorom Slováci štartujú len druhý raz v histórii a inšpirovaní aj výkonom a výhrou reprezentantov v úvodom zápase s Poľskom, vyrazili na futbal.

Len malá časť z nich si kúpila vstupenku prostredníctvom futbalového zväzu. Mnohí ju získali priamo od poľského predajcu a keďže neexistovali nijaké obmedzenia a rozdelenia, koľko miest môžu získať fanúšikovia jedného či druhého tábora, presné číslo o diváckom zložení na štadióne chýba. Všade bolo vidieť slovenské farby a vlajky, mali absolútnu prevahu. Angličanov bola hŕstka a nejaké miestá zabrali aj domáci kibici, ale Slováci jasne dominovali. Podľa viacerých odhadov sa blížil počet slovenských fanúšikov k desaťtisícovej hranici, čo by mohlo znamenať aj rekordnú účasť Slovákov na športovom podujatí v zahraničí. Ide o ohromnú masu, veď na kvalifikačné zápasy Hapalovho tímu, chodili aj doma dve či tri tisícky ľudí.

Angličania vždy priťahujú. Doteraz najviac Slovákov bolo pred rokom v Saint Etiénne. Na súboj Slovensko – Anglicko vo finálovom turnaji ME zavítalo viac ako deväť tisíc slovenských divákov. Aj v tomto prípade chýba presné číslo, pretože Slovákov bolo vidieť aj v iných sektoroch. Pravda, Angličanov sa na zápas dovalilo bezmála tridsaťtisíc, z nich možno až tretina bez vstupenky. Vysoké slovenské návštevy boli vlani na ME už na zápasoch s Walesom v Bordeaux a s Ruskom v Lille. Pred týmto šampionátom, na jar 2007, zavítalo do dublinského Croke Parku asi štyritisíc slovenských priaznivcov (niektoré odhady hovorili aj o piatich tisíckach). Stratili sa však v mori domácich. Vtedy padli dva rekordy slovenského futbalu: 1. nikdy nebolo v zahraničí na stretnutí viac slovenských divákov, 2. nikdy neodohrali futbalisti kvalifikačný zápas pred takou veľkou návštevou – súboj videlo 71 297 divákov.

Mladí slovenskí futbalisti boli v pondelok po zápase s Anglickom unesení z obrovskej podpory a skvelej atmosféry, ktorú im pripravili fanúšikovia. „Veľmi sme chceli vyhrať, už len kvôli divákom. Boli fantastickí, utvorili úžasnú atmosféru, o to viac nás mrzí, že sme ich nepotešili,“ smútila jedna z opôr tímu Branislav Niňaj.