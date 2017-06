Slováci už nie sú pánmi situácie, pre splnenie cieľa však urobia maximum

Slováci v pondelkovom súboji proti Angličanom v Kielcoch neudržali polčasové vedenie 1:0, o ktoré sa gólom postaral Martin Chrien, a po zmene strán počas úvodnej štvrťhodiny inkasovali z kopačiek Alfieho Mawsona a Nathana Redmonda. Napriek veľkej snahe slovenských sokolíkov sa druhý obrat v zápase nekonal.

„Dali sme pekný gól po štandardnej situácii, dovtedy sme si však neutvorili snáď ani jednu príležitosť. Angličania boli v prvom polčase asi lepším mužstvom, boli silnejší na lopte, my sme robili hlúpe chyby, často sme strácali loptu,“ povedal po stretnutí český tréner SR „21“ Pavel Hapal a pokračoval:

„Počas prestávky som apeloval najmä na vstup do druhého polčasu. Hráčom sme hovorili, aby bol koncentrovaní, sústredení. Žiaľ, nastali dve situácie, keď sme až takí sústredení neboli, dve straty lopty a dvakrát sme z toho dostali gól. My sme potom spravili maximum pre to, aby sme zápas otočili, zamkli sme Angličanov pred ich šestnástku, neviedlo to však k žiadnej vyloženej príležitosti. Veľmi sme chceli, no musíme povedať, že Angličania sú veľmi kvalitný tím, svoju kvalifikačnú skupine vyhrali úplne jednoznačne. Vedeli sme, že to bude ťažký zápas. Som hrdý na chlapcov, že v posledných tridsiatich minútach dokázali Angličanov tak zatlačiť; žiaľ, neviedlo to k šanciam.“

Slováci majú po dvoch zápasoch na konte tri body, svoje účinkovanie v A-skupine uzavrú štvrtkovým súbojom v Lubline proti Švédom (20.45 h). Hapalovi zverenci potrebujú víťazstvo a aj pomoc domácich Poliakov, ktorí v súbežne hranom stretnutí v Kielcoch nastúpia proti Angličanom.

„V poslednom zápase musíme vyhrať a čakať na to, ako sa bude vyvíjať súboj Anglicka s Poľskom. Nemáme to vo vlastných rukách, no ešte môže byť šanca ísť ďalej z druhého miesta a postúpiť so šiestimi bodmi,“ podotkol 47-ročný kouč a doplnil:

„V šatni bolo cítiť sklamanie, na druhej strane, hráči sa povzbudzovali, že sa ešte nič nedeje a stále sa dá cez posledný zápas postúpiť. Urobíme pre to maximum.“

Náplasťou na neúspešný výsledok bol pre Slovákov potlesk v stoji, ktorého sa dočkali od tisícov svojich krajanov v hľadisku. „Atmosféra? Nádhera. Už pred zápasom som videl, koľko ľudí bolo pred štadiónom. Bol som veľmi milo prekvapený. Je vidieť, že sme na Slovensku vzbudili veľký záujem o dvadsaťjednotku. Fanúšikom veľmi ďakujem, boli úžasní,“ uzavrel Pavel Hapal.