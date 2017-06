Tréner Angličanov: Slováci na mňa urobili dojem. Ale my musíme vyhrať

Tréner anglickej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Aidy Boothroyd napodobnil kormidelníka tímu SR "21" Pavla Hapala a ani on neprezradil mená hráčov, ktorých pošle na trávnik od začiatku pondelkového druhého vystúpenia oboch mužstiev v rámci A-skupiny na ME tejto vekovej kategórie v Poľsku. Súboj sa uskutoční o 18.00 h v Kielcoch.