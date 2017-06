Bero: Keď tréner vyberá zostavu, má to ťažké

Aké je vaše hodnotenie stretnutia s Poľskom?

Vyhrali sme, to je najdôležitejšie. Vstup do zápasu však nebol podľa našich predstáv. Pred zápasom sme sa o tom bavili, uvedomovali sme si, že Poliaci na nás doma pred vypredaným štadiónom vyletia a pokúsia sa o niečo podobné.

Aké ťažké je pre mužstvo, keď inkasuje gól v takomto zápase hneď z prvej akcie?

Nie je to jednoduchá situácia. Mohol to byť silný psychologický úder. Keby sme nezareagovali tak, ako sme zareagovali, bolo by asi zle, už by sme zápas neotočili. Vtedy sme však ukázali neskutočnú tímovosť. V tom je sila nášho mužstva. Ani jeden z nás nedal hlavu dole. Paradoxne inkasovaný gól nás naštartoval. Dôležité bolo, že sme rýchlo vyrovnali. Verili sme jeden druhému a futbal nám to vrátil, lebo je spravodlivý. Podľa mňa sme boli lepší a zaslúžene sme zvíťazili.

Vo víťaznom góle ste mali prsty…

Teším sa z toho, ale nebolo dôležité, kto pripraví akciu a či strelí gól Šafranko, ja alebo niekto ďalší. Práve tu sa ukázalo, aký dôležitý je každý hráč tímu. Pali prišiel z lavičky, bol výborne nachystaný a rozhodol zápas. Sme radi, že máme takú kvalitu aj na lavičke. Všetci ťaháme za jeden povraz. Keď tréner vyberá zostavu, má to veľmi ťažké.

Čo Poliaci? V niečom vás prekvapili?

Mali sme o nich dosť informácií a ukázalo sa, že sedeli. Ich hru sme dobre zanalyzovali. Skôr si myslím, že sme prekvapili my ich. V zápase sme dominovali, zvládli sme ho.

Aj ste prvé víťazstvo nejako oslávili?

Len víťazným pokrikom v šatni. Máme tri ťažké zápasy v krátkom čase a všetky chceme zvládnuť. Dôležitá je dobrá regenerácia. Zápas s Poľskom nás stál dosť síl, nebol ľahký, lebo sa vyvíjal inak, ako sme chceli. O to viac energie sme museli vložiť do hry. Ale my robíme len to, čo milujeme, preto dáme do toho vždy všetko, na čo máme.

V pondelok vás čakajú Angličania, ktorí sú iným typom súpera. Tréner vraví, že ich hra mužstvu príliš nesedí…

Keď sa stretnú v skupine štyri mužstvá, tak je pravdepodobné, že bude medzi nimi aj také, ktoré vám nebude príliš vyhovovať. Súperov si nevyberiete, o nich rozhoduje žreb. Mám však pocit, že ak sa dobre pripravíme a podáme opäť kolektívny výkon, nie sme bez šance. Nastúpime s cieľom vyhrať, možné je všetko.

Mali ste už dočinenia s anglickým futbalom?

Bude to pre mňa premiéra. Ale veľmi sa teším, pretože anglická liga je mojou najobľúbenejšou, pôsobí v nej veľa dobrých hráčov a som rád, že sa budem môcť s nimi na ihrisku porovnať. To je pre mňa len dobré.

Dobrý výkon v zápase vám môže otvoriť cestu aj do takejto súťaže…

Všetko je možné…(smiech). Každý z nás si uvedomuje, že na tomto turnaji sa môžeme ukázať. Ale zároveň všetci vieme, že bez tímovej hry nik z nás nič nedosiahne. Keď je tím úspešný, potom môžu vyskočiť aj jednotlivci.

Výhra s Anglickom by vám mohla otvoriť cestu do semifinále…

Uvedomujeme si to, ale aj keď nevyhráme, ešte nič nebude stratené. Čo bude potom, to nechajme na potom. Skupina je vyrovnaná a šancu majú ešte všetci.