Slováci si na Angličanov trúfajú. Výhra ich posunie už do semifinále

Družina Pavla Hapala, ktorá bojuje na prebiehajúcich ME 2017 v Poľsku, bude rovesníkom z Anglicka čeliť v pondelok 19. júna v Kielcoch (18.00 h) v základnej A-skupine a akékoľvek víťazstvo by brala všetkými desiatimi – znamenalo by výrazné priblíženie k vytúženému postupu do semifinále.

Slováci v piatok v Lubline vo svojom úvodnom vystúpení zdolali domácich Poliakov 2:1, Angličania v ten deň v Kielcoch hrali bez gólov so Švédmi. „Výsledok zápasu Švédsko – Anglicko je pre nás dobrý, ale máme pred sebou ďalšie stretnutia. Výborne sme vstúpili do turnaja, no musíme na to nadviazať a krotiť emócie,“ povedal Hapal.

„Musíme zostať nohami na zemi, pokojní, pripraviť sa a veriť, že sa dá niečo dokázať aj proti Anglicku. Sú tam hráči z Premier League, individuálne silní. Uvidíme, čo vymyslí tréner, my sa pokúsime zvíťaziť. Začalo sa to ideálne, sme na čele skupiny. Čakajú nás však dva zápasy a bude to veľmi náročné. Musíme zostať pokojní a uvidíme, kam to dotiahneme,“ skonštatoval obranca Martin Valjent, strelec vyrovnávajúceho gólu proti Poliakom.

Veria vo vyrovnanú partiu

Doplnil ho autor víťazného presného zásahu Pavol Šafranko: „Verím, že máme takú kvalitu, aby sme s nimi hrali minimálne vyrovnanú partiu.“

Slovenskí reprezentanti si môžu ako prví na šampionáte zabezpečiť postup do semifinále – stane sa tak, ak zvíťazia nad Angličanmi a zároveň sa v pondelkovom večernom lublinskom stretnutí Poľska so Švédskom (20.45 h) zrodí nerozhodný výsledok.

Ak Slováci zvíťazia, budú mať šesť bodov a bez ohľadu na výsledok súboja v Lubline aj istotu, že v tabuľke „áčka“ už neklesnú pod druhú priečku. Ak Slováci s Angličanmi neprehrajú, udržia si výhodu – pred záverečným duelom v A-skupine proti Švédom budú mať boj o postup vo svojich rukách.

„Nemyslím si, že bude na nás tlak. Ten by bol, ak by sme prvý zápas nezvládli a išli by sme do druhého s tým, že musíme vyhrať. Teraz sme v najlepšej pozícii v našej skupine. Ak by sme vyhrali a aj druhý pondelkový výsledok by bol v náš prospech, už by sme boli v semifinále. Sú však ešte dva zápasy a každý asi ešte získa nejaké body. Ak Angličanov zdoláme, bude to super, no ak by sa to skončilo remízou, nebol by to koniec sveta,“ vyhlásil krídelník Albert Rusnák. Asistent trénera Oto Brunegraf na margo postupových ambícií SR dodal:

Víťazstvo ich posunie do semifinále

„Po prvých dueloch sa karty rozdali, nejako špeciálne to však taktiku nebude ovplyvňovať. Vieme, čo potrebujeme, respektíve, čo by sme chceli. Pokúsime sa o víťazstvo, ktoré by nás teoreticky už po druhom zápase mohlo posunúť ďalej; ak to nevyjde, pokúsime sa o výsledok, ktorý by nám pred tretím vystúpením dal dobré šance na postup; to je náš cieľ.“

Kormidelník Hapal po úvodnom zápase nemá veľa dôvodov na zásahy do zostavy, pripustil však, že k tomu môže dôjsť. „Ak sa tak stane, najskôr to bude z taktických dôvodov, Anglicko je trochu iný súper než Poľsko.“ Podľa Brunegrafa zdravotný stav hráčov nebude Hapala v súvislosti so zložením jedenástky limitovať: „Sú, samozrejme, nejaké šrámy, no všetci budú na duel pripravení.“

Angličanom vstup do turnaja nevyšiel podľa predstáv, bod proti Švédom sa im však napokon nemálil. Zrejme aj preto, že brankár Jordan Pickford v závere stretnutia zneškodnil pokutový kop.

„V prvej chvíli sme boli trochu sklamaní, že sme nezvíťazili, v širšom kontexte je však bod z prvého stretnutia dobrý. Ideme zápas po zápase, sústredíme sa na seba a v ďalšom dueli chceme zvíťaziť,“ povedal pre web národnej asociácie FA stopér londýnskeho FC Arsenal Calum Chambers. Kouč Aidy Boothroyd skonštatoval:

„Celkovo to bol spravodlivý výsledok. Bol to úvodný zápas na turnaji, bolo to v televízii. Všetkých trochu zväzovala nervozita, každý chcel dobrý vstup do šampionátu. Rozhodne sme nechceli zostať bez bodov, na druhej strane, chceli sme tri. Máme pred sebou ešte dva súboje a veríme, že sa budeme zlepšovať. Máme za sebou solídny štart a napriek všetkým iným okolnostiam zostávame pokojní.“

Dá sa s nimi hrať, vraví Rusnák

Krídelník Realu Salt Lake Albert Rusnák je odchovanec akadémie Manchestru City, nie je preto prekvapením, že v pondelok stretne známe tváre. „Poznám veľa anglických hráčov, hrávali sme proti sebe. Majú kvalitu, sú vedení k anglickému štýlu hry – sú siloví, rýchli, no myslím si, že je to súper, proti ktorému sa dá hrať,“ uviedol Rusnák a dodal:

„Angličania sa na nás asi lepšie pripravia, z poľskej strany sme počuli vyjadrenia, že sme outsideri. Angličania nás isto nepodcenia. Našou úlohou bude skúsiť zopakovať výkon z prvého zápasu, potom môžeme pomýšľať na nejaké body.“

Hlavným rozhodcom pondelkového duelu Slovensko – Anglicko je Litovčan Gediminas Mažeika, na čiarach mu budú asistovať krajania Vytautas Šimkus a Vytenis Kazlauskas.