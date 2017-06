Rusnák: Poliakom sme ukázali, že sme lepší. Ale Angličania nás už nepodcenia

Krídelník slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Albert Rusnák po piatkovom víťaznom vstupe do turnaja ME tejto vekovej kategórie v Poľsku prišiel v sobotu popoludní v Lubline medzi zástupcov médií v dobrej nálade.

Neodmietol ani krátke interview s novinárkou, počas ktorého si vymenili úlohy. Následne sa už pustil do analýzy piatkového víťazstva 2:1 nad domácimi Poliakmi v základnej A-skupine európskeho šampionátu.

„Vstup do zápasu nebol ideálny, dostať gól v úvodnej minúte bol trochu aj šok, no myslím si, že v každej hernej činnosti a vo všetkom sme potom boli lepší ako Poliaci a zaslúžene sme zvíťazili,“ skonštatoval Rusnák.

Slovenských sokolíkov čaká už v pondelok v Kielcoch súboj proti Angličanom. Tí v piatok nenašli recept na obranu Švédov (0:0). „Poznám veľa anglických hráčov, hrávali sme proti sebe. Majú kvalitu, sú vedení k anglickému štýlu hry – sú siloví, rýchli, no myslím si, že je to súper, proti ktorému sa dá hrať. Treba sa pokúsiť o víťazstvo; ak to nevyjde, tak získať aspoň bod. Angličania sa na nás asi lepšie pripravia, z poľskej strany sme počuli vyjadrenia, že sme outsideri. Dokázali sme im, že sme oveľa lepší ako oni. Angličania nás isto nepodcenia. Našou úlohou bude skúsiť zopakovať výkon ako z prvého zápasu, potom môžeme pomýšľať na nejaké body,“ vyhlásil ofenzívny stredopoliar v službách Realu Salt Lake zo severoamerickej MLS a na podnet agentúry SITA doplnil:

„Chceme hrať ofenzívne. Našou silou je držať loptu v strede poľa, potom sa nejakým individuálnym prienikom alebo jeden na jedného dokážeme dostať do šance a streleckej pozície. Je potrebné veľa strieľať, súpera tým dostávate pod tlak. Treba veriť, že tam niečo padne. Aj tréner vraví, že je lepšie vystreliť na bránku než stratiť loptu niekde pred šestnástkou.“

Slováci sú s tromi bodmi lídrami „áčka“ a po prvých zápasoch sú v najvýhodnejšej pozícii. „Nemyslím si, že bude na nás tlak. Ten by bol, ak by sme prvý zápas nezvládli a išli by sme do druhého s tým, že musíme vyhrať. Teraz sme v najlepšej pozícii v našej skupine. Ak by sme vyhrali a aj druhý pondelkový výsledok by bol v náš prospech, už by sme boli v semifinále. Sú však ešte dva zápasy a každý asi ešte získa nejaké body. Ak Angličanov zdoláme, bude to super, no ak by sa to skončilo remízou, nebol by to koniec sveta,“ myslí si odchovanec akadémie Manchestru City Rusnák, ktorý si vedno so spoluhráčmi nenechá ujsť ani duely iných dvoch základných skupín:

„Určite ich budeme sledovať, ak budeme mať voľný čas. Radi si to pozrieme, sú tam zaujímavé mužstvá a tiež nikdy neviete, s kým sa stretnete. Futbal je náš život, nie je to teda ‚za trest‘, pozrieme si to s radosťou.“