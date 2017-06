Poľského obrancu boleli zo Slovákov oči. Lobotka je vraj absolútna špička

Obranca poľskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Pawel Jaroszyňski po piatkovom neúspechu v súboji s rovesníkmi so Slovenska (1:2) na ME tejto vekovej kategórie vyhlásil, že mužstvo protivníka bolo herne lepšie a duelu by podľa jeho názoru viac svedčala remíza.