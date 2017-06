Lobotka: Ak Angličania otvoria skóre a my otočíme, nebolo by to zlé

Brankár Adrián Chovan a stredopoliar Stanislav Lobotka patrili v Lubline ku kľúčovým postávam piatkového víťazného zápasu Slovákov proti domácim Poliakom (2:1) v A-skupine ME futbalistov do 21 rokov.

Súboj sa pritom pre zverencov Pavla Hapala začal najhorším možným spôsobom: neprešla ani minúta a Slováci gólom Patryka Lipského prehrávali 0:1. Chovan si na loptu ani nesiahol.

„Inkasovať v úvode je to najhoršie, čo sa brankárovi môže stať. Zatriaslo to s nami. Pred zápasom som však vravel, že pod tlakom budú domáci, a Poliakom ten gól uškodil,“ povedal po stretnutí gólman AS Trenčín, ktorého doplnil záložník dánskeho Nordsjaellandu Lobotka:

„Ukázali sme charakter. Dali sme do toho všetko, srdce, a ukázal sa výsledok.“ Honor pre hráča zápasu ho, pochopiteľne, potešil, nezabudol však na kolektív: „Je to príjemný bonus, no myslím si, že by si to zaslúžilo veľa chalanov, celý tím. Hrali sme neuveriteľne, jeden za druhého. Hneď by som tú cenu rozdelil medzi všetkých.“

Defenzívny stredopoliar Hapalovej zostavy na margo piatkového diania ešte podotkol: „V niektorých momentoch sme mohli hrať lepšie, mali sme tam ľahké straty. Dobre sme však kombinovali, nebáli sme sa hrať a užívali sme si to. Poliaci si potom zrejme uvedomili, že to nebude také ľahké, ako to prezentovali v médiách.“

Stredopoliar Leicestru City Bartosz Kapustka po zápase ocenil výkon súpera, citoval ho oficiálny web šampionátu: „Verili sme v dobrý úvodný zápas. Dali sme rýchly gól, potom však boli Slováci lepší. Vedeli sme, že prvý duel bude pre nás veľmi dôležitý, Slováci však po našom dobrom začiatku boli lepší než my a zaslúžili si víťazstvo.“

O vyrovnanie skóre sa v 20. min postaral sviatočný strelec, obranca Martin Valjent. „Ak by bola tipovačka, kto dá náš prvý gól na šampionáte, to by už chalani povedali skôr snáď aj mňa,“ pousmial sa Lobotka a pokračoval:

„My sme však radi za každý gól, aj keby ho dal Aďo Chovan. Ten nám veľmi pomohol, mal tam dva gólové zákroky. Ukázal, že aj keď teraz nechytá za Trenčín, má veľkú kvalitu aj pre reprezentáciu.“

Chovan sa najskôr zaskvel krátko po zmene strán pri nájazde Przemyslawa Frankowského, tesne po góle Pavla Šafranka desať minút pred koncom už za stavu 2:1 skvelým zákrokom zneškodnil aj hlavičku Pawla Dawidowicza, ktorú vytlačil na brvno. „Nakopla ma prvá šanca Poliakov v druhom polčase, ktorú som chytil,“ vyhlásil Chovan.

Pred pondelkovým súbojom v Kielcoch proti Anglicku (18.00 h) sú Slováci s tromi bodmi na čele poradia A-skupiny. Angličania v piatok remizovali so Švédmi 0:0 a v zostávajúcich dueloch musia zabrať.

„Máme ešte dva zápasy a musíme sa už sústrediť na ďalší. V kabíne sme si zaspievali, no vieme, že ešte sme nepostúpili. Angličania hrajú silový futbal, bude to fyzicky veľmi náročné. Ak otvoria skóre a my otočíme, nebolo by to zlé,“ šibalsky dodal Lobotka, ktorý počas ostatných mesiacov nechýba ani v nomináciách trénera A-tímu SR Jána Kozáka. Doplnil ho Chovan:

„Vyvíja sa to pre nás dobre. Môžeme sa chvíľu potešiť z tohto úspechu, od nového dňa sa však treba pripravovať na Angličanov. Musíme zostať v hlavách nastavení normálne, nesmieme mať nosy hore, aby nám tam nenapršalo.“