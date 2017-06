Vestenický: Sme takí dobrí ako Poliaci. Ak nie lepší

Z majstrovstiev sveta v Spojených arabských emirátoch si priniesol titul najlepšieho slovenského strelca, pripísal si päť gólov.

Teraz sa chystá s výberom do 21 rokov na úvodný zápas šampionátu v Poľsku. Má pre neho špecifickú príchuť. Topoľčiansky rodák, ktorý vyrastal v Nitre, pôsobí v poľskom klube Cracovia Krakov, spolu s ním je jeho členom aj reprezentačný spoluhráč Jaroslav Mihalík.

„Už viacero dní pred otvorením Poľsko žilo týmto turnajom. Cítili sme jeho atmosféru, záujem postupne stúpal,“ približuje 21-ročný útočník, ktorý má v Hapalovom tíme desať štartov. „Poliaci sú futbalový národ. Majú krásne štadióny a bývajú často plné.“

Slovensko sa v piatok stretne s výberom krajiny, v ktorej si Vestenický zarába na živobytie. V súperovom tíme má aj dvoch spoluhráčov z Krakova. „Jeden je obranca Pawel Jaroszyňski a druhý útočník Krzysztof Piatek. Rozoberali sme spolu šampionát a naše šance ešte predtým, ako som odchádzal z Krakova,“ pripomína.

Keďže už absolvoval dva mládžnícke šampionáty, vie, čo ho čaká. „Oba predchádzajúce turnaje boli pre mňa obrovským zážitkom a som presvedčný, že teraz to nebude inak,“ dodáva.

Svetový šampionát a góly, ktoré tam strelil, mu vyniesli angažmán v AS Rím, kam odišiel z FC Nitra. V talianskom veľkoklube sa však mladík ťažko presadzoval.

„Bolo to veľmi náročné, mal som sedemnásť rokov, keď som prišiel do Ríma. V klube vládla obrovská konkurencia a bola malá šanca, aby som hrával. Z Ríma som išiel najskôr na hosťovanie do druholigovej Modeny, ale ani tam som si veľa nezahral, kapitán mužstva nastupoval na mojom poste. Keď som pôsobil posledný polrok v AS, trénoval som pravidelne s prvým mužstvom. Stretával som sa v šatni aj s Francescom Tottim, je to obrovská legenda nielen tohto klubu. Netrúfam si tvrdiť, že si ma špeciálne všímal, ale registroval ma. Keď som odchádzal, rozlúčil sa so mnou a venoval mi dres s podpisom,“ približuje.

Keď prišla ponuka z Poľska, rozhodol sa ju prijať. „Po polroku sa rozhodovalo, či ma kúpia. Dobre som začal, herne sa mi darilo. Cracovia sa rozhodla ma angažovať. V zime som bol tri mesiace zranený, čo ma na chvíľu zastavilo. Poľsko je však veľmi dobrá krajina na rozvoj mladého futbalistu,“ zdôrazňuje.

Ako vidí slovenské šance v stretnutí s Poľskom? „Som optimista, máme šancu vyhrať. Prvý zápas na takomto turnaji je mimoriadne vážny, aj preto verím, že ho zvládneme. S viacerými Poliakmi, ktorí nebudú chýbať ani v základnej zostave, sa pravidelne stretávam v zápasoch v ligovej súťaži. Podľa mňa máme takých istých dobrých hráčov ako domáci, ak nie lepších.“

Súper bude navyše oslabený, pretože Neapol neuvoľnil Milika a Zeliňského. „To sú skvelí futbalisti, Milik je svetový útočník, ale Poliaci majú aj dosť iných hráčov. Výborný je Kapustka, ktorý pôsobí v Leicestri, ale hrával predtým so mnou v Cracovii. Oporou je aj Linetty, ktorý je spoluhráč Milana Škriniara v Sampdorii. Ale silní sú tiež futbalisti, ktorí hrávajú v poľskej lige. Urobíme maximum, aby sme dobre vstúpili do turnaja a pripísali si prvé tri body,“ ukončil optimisticky Tomáš Vestenický.