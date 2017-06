Štart ako hrom. Slováci otvárajú šampionát s domácimi Poliakmi

Vo finálovom turnaji ME dvadsaťjedenročných štartovali pred sedemnástimi rokmi. V piatok otvoria finálový turnaj ME do 21 rokov v Poľsku zápasom s domácimi reprezentantmi. Štadión v Lubline je už niekoľko týždňov beznádejne vypredaný.

Okrem domácich Poliakov sa stretnú mladí slovenskí futbalisti v A-skupine s dvoma veľkými favoritmi: najbližší pondelok ich čaká dvojnásobný šampión v tejto vekovej kategórii Anglicko a o týždeň vo štvrtok obhajca titulu Švédsko.

„Už sa tešíme, že sa končia chvíle čakania a začíname hrať,“ vyhlásil tréner slovenských reprezentantov Pavel Hapal. „Posledné dni sme ladili formu na úvodný zápas a verím, že sme dobre pripravení,“ dodal.

Slovenská výprava je v dejisku šampionátu od utorka. Turnaj sa uskutoční v šiestich poľských mestách a Slováci odohrajú tri zápasy v skupine v Lubline, kde si rozložili svoj dočasný tábor a v Kielciach.

Slovenský výber vyhral kvalifikačnú skupinu, v ktorej narazil na silných súperov – Holandsko, Turecko, Bielorusko a Cyprus. Trúfa si aj na šampionáte. „Naším cieľom je postúpiť zo skupiny do semifinále. Potom sa uvidí, dúfam, že nám pomôže aj šťastie a dosiahneme dobrý výsledok,“ hovorí Hapal o cieľoch.

Turnaj sa bude hrať v troch skupinách a len víťazi postúpia priamo do semifinále. Štvrtým tímom v semifinálovej partii bude najlepšie mužstvo na druhom mieste zo všetkých troch skupín. Ako hodnotí tréner súperov v skupine?

„Máme všetko ťažkých súperov, nebude jednoduché zdolať ktoréhokoľvek z nich. Podľa mňa bude najnepríjemnejšie Anglicko. Aspoň si to teraz myslím. Jeho hra nám najmenej vyhovuje. Je to súper, ktorý má veľa agresívnych hráčov, veľa rýchlostných typov, s tým sa budeme musieť vyrovnať,“ domnieva sa český kouč.

V otváracom stretnutí sa jeho zverenci chystajú na búrlivú atmosféru. Hapal pozná dobre poľské prostredie, dva roky strávil ako tréner v Lubine. „Pre Poliakov bude nevýhodou, že neodohrali kvalifikáciu. Hráči nehrali vážne stretnutie o body. To môže byť problém. Štadión je vypredaný a úlohu môže zohrať aj psychika. Uvidíme, ako to mužstvá zvládnu.“

Hapal zdôraznil, že v posledných dňoch sa sústredil so svojím štábom na získavanie informácií o súperoch. „Máme ich dobre naštudovaných. V zápasoch budú rozhodovať aj maličkosti, dôležitý bude vývoj stretnutia,“ pripomenul.

Zostavu, ktorá vybehne na trávnik v premiérovom súboji, nosil v hlave už zopár dní. „Mám v nej v podstate jasno,“ vravel už pred odletom. Len krátko pred ním sa k mužstvu pripojili hráči, ktorí už majú miesto aj v nominácii áčka – Škriniar, Bero, Lobotka, Rusnák, Bénes.

Turnaj sa nekoná v asociačnom termíne, preto nie všetky kluby uvoľnili hráčov pre potreby reprezentácie. V slovenskom prípade na to doplatil Ondrej Duda, ktorému nepovolila štart bundesligová Hertha Berlín. Poliaci museli oželieť dve svoje hviezdy – Milika a Zieliňského neuvoľnil Neapol.

Hapal musel riešiť aj inú nepríjemnosť. Už po oznámení nominácie sa v prípravnom zápase zranil Jakub Hromada. „Bolo to nezaviné, mohlo sa to stať aj na tréningu, ale je nám to ľúto. Kubo mal smolu, patril medzi našich kľúčových hráčov, mohol zasiahnuť aj do základnej zostavy, je to pre nás strata.“ Hromadu nahradil Káčer.

Všetkých 21 stretnutí ME odvysiela televízia Markíza – osemnásť uvidia diváci v priamom prenose, tri zo záznamu. Okrem piatkového súboja ostatné zápasy zaradila do programu TV Dajto.