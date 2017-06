Musíte ísť na doraz a postup vám neujde, odkazuje 21-ke Pekarík

Palce im budú držať nielen nielen fanúšikovia, ale aj ich kolegovia z A-tímu SR. Medzi nich patrí aj skúsený obranca Peter Pekarík, ktorý mladším spoluhráčom verí.

„Takýto turnaj je snom každého futbalistu. Teraz majú príležitosť si na ňom zahrať aj naši chalani do 21 rokov, ktorí dosiahli skvelý úspech pre slovenský futbal, keď z veľmi náročnej kvalifikačnej skupiny postúpili na šampionát do Poľska. Aj účinkovanie v eliminácii ukázalo, že kvalita v slovenskom tíme je určite veľká. Verím, že zvládneme súboje v základnej skupine (tím SR "21“ ešte nastúpi proti Anglicku /hrá sa v pondelok 19. 6. o 18.00 h v Kielciach/ a proti obhajcovi prvenstva Švédsku /vo štvrtok 22. 6. o 20.45 h v Lubline/, pozn.), podľa mňa je postup do ďalších bojov veľmi reálny," cituje oficiálna internetová stránka Slovenského futbalového zväzu (SFZ) slová 30-ročného zadáka nemeckého bundesligového klubu Hertha Berlín.

Pekarík, ktorý si dosiaľ pripísal 75 štartov a dva góly v najcennejšom drese, sa predstavil už na dvoch vrcholných futbalových podujatiach. Slovensko reprezentoval na majstrovstvách sveta v JAR 2010 i na vlaňajšom kontinentálnom šampionáte vo Francúzsku. Žilinský rodák vie, že kvalifikácia a záverečný turnaj sú dve rozdielne náležitosti, je to niečo úplne iné.

„Mužstvo je na šampionáte dlhšie pokope. Veľmi dôležité bude, aby v ňom panovala súdržnosť a vládol za každých okolností tímový duch,“ poznamenal Peter Pekarík pre web SFZ a dodal: „Tiež je dôležité nezložiť sa po prvom nevydarenom zápase. Ani nám úvod na oboch šampionátoch nevyšiel, ale napokon sme vždy postúpili zo skupiny. Na MS 2010 sme remizovali s Novým Zélandom a potom prehrali s Paraguajom. Vlani na ME sme zasa podľahli na úvod Walesu, ale napokon sme to zvládli. Dôležité je, aby si chalani v takýchto prípadoch povedali, že sa nič nedeje a v každom zápase siahli na dno svojich síl, makali na doraz do záverečnej minúty, do posledného súboja. Toto mužstvo do 21 rokov má obrovskú kvalitu a ja mu v Poľsku verím.“