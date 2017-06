Máme Slovákov prečítaných. Poliaci pred ME hýria sebavedomím

Radosť hráčov Slovenska po druhom góle počas futbalového zápasu kvalifikácie ME 2017 hráčov do 21 rokov medzi Slovensko - Bielorusko.

Asistent trénera poľskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Andrzej Juskowiak je pred piatkovým duelom ME spomenutej vekovej kategórie v Lubline proti Slovensku pozitívne naladený.

Svedčia o tom aj jeho vyjadrenia na adresu súpera v interview pre web naszdziennik.pl. „Kolegovia sledovali naživo niekoľko zápasov Slovákov, máme informácie o celom tíme aj jednotlivých hráčoch. O súperovi vieme veľa, ale aj tak bude najdôležitejšie to, ako zahrá naše mužstvo a aký futbal predvedieme. Máme určité taktické zámery a pokúsime sa využiť slabiny protivníka,“ vyhlásil niekdajší poľský reprezentant, ktorý dvakrát nastúpil aj proti Slovensku.

Bolo to v kvalifikácii ME 1996, konto slovenského tímu vtedy zaťažil troma gólmi. Juskowiak bol najlepším strelcom na OH 1992 v Barcelone, kde Poliaci získali striebro.