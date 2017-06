Škriniar zvládol Litvu a teší sa na Poľsko: V bruchu už cítim motýliky

Z mladých futbalistov, ktorí v utorok odletia do Poľska na finálový turnaj majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov, nastúpil ako jediný v základnej zostave áčka proti Litve. Podal spoľahlivý výkon. Z Milana Škriniara (22), člena Sampdorie Janov, sa stáva opora Kozákovho výberu.

Robí vám problém prechod z áčka do tímu dvadsaťjedenroč­ných? Nie, s chlapcami z dvadsaťjednotky som nebol možno sedem mesiacov, teším sa, že sme opäť spolu.

Máte nabitý program. Po klubovej sezóne ste podobne ako pred rokom opäť nemali voľno. Necítite únavu?

Pár dní voľna by padlo dobre, ale na Eure sa nehrá bežne, na to ešte sily nájdem. Potom bude priestor aj na odpočinok.

Čím vás vyprevádzali spoluhráči z áčka?

Samozrejme, všetci nám zaželali veľa šťastia. Vraveli, že budú sledovať zápasy a držať nám palce.

Odohrali ste ďalší dobrý zápas v prvej reprezentácii krajiny. Pomôže to pred turnajom vášmu sebavedomiu?

Určite je dobré, že sme vyhrali dôležitý zápas. Ale z neho už nemôžem žiť, čakajú ma nové úlohy, tréningy, zápasy.

Slováci síce zdolali napokon Litvu tesne, ale s prehľadom. Aký to bol zápas z vášho pohľadu?

Nebolo to jednoduché, ale to sme vedeli. Na umelej tráve sa domáci cítia dobre a majú s ňou viac skúseností ako väčšina z nás. Dobre sme sa však na zápas skoncentrovali a získali dôležité body. Úvod bol z našej strany trochu kostrbatý a súper bol spočiatku dosť nebezpečný. Najmä po druhom góle sme už hru kontrolovali. Škoda gólu, ktorý sme inkasovali.

Pred rokom ste si zahrali na ME vo Francúzsku. Prežívate teraz podobné pocity?

Je to trochu iné. Vlani som nečakal, že sa dostanem do nominácie, bolo to aj pre mňa veľké prekvapenie, v áčku som začínal. Teraz sa vraciam do tímu, s ktorým som dlho nebol, ale odohral som v ňom celú kvalifikáciu, boli sme dva roky spolu.

Nevnímate ako nevýhodu, že ste sa k tímu pripojili až na poslednú chvíľu?

Nehovoril by som o nevýhode. Trénovali sme v áčku. A ako som povedal, v tomto mužstve som toho prežil dosť, cítim sa v ňom veľmi dobre.

Už v piatok čaká mužstvo otvárací zápas šampionátu s Poľskom. Viete niečo o súperovi?

Zatiaľ sme sa mu podrobnejšie nevenovali. V Sampdorii mám však spoluhráča, Poliaka Linettyho a ten bol takisto najskôr s áčkom a teraz ide na Euro. Je to stredopoliar, šikovný hráč a už v Taliansku sme sa o šampionáte trochu bavili a aj sa podpichovali. Na prvý zápas sa teším, bude vypredané a skvelá atmosféra.

Po Poliakoch prídu Angličania, súper, ktorého má Slovensko aj v kvalifikácii MS 2018. Považujte ho za najsilnejšieho súpera?

Anglicko je futbalová veľmoc, bude to pre nás príťažlivý zápas. Mám však pocit, že ak podáme dobrý výkon, nie sme bez šance ani proti nemu.

Potom by bola možno nádej aj na postup zo skupiny…

Je to náš sen, dúfam, že sa nám to podarí.

Koho považujete za favorita turnaja?

Podľa mňa má veľmi silný výber Nemecko. Hrali sme s ním v príprave a presvedčili sme sa o tom. Myslím si, že aj my máme kvalitný výber a ak sa dobre pripravíme a podáme náš najlepší výkon, môžeme hrať vyrovnanú partiu s každým.

Vy ste štartovali aj na veľkom Eure. Už cítite nejakú predštartovnú horúčku alebo atmosféru zvládate ako starý mazák?

Nemyslím si, že som starý mazák… (smiech) Neviem, či je to nervozita, ale už nejaké motýliky v bruchu cítim…